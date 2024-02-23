“بالرقم القومي” سجل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 واقبض 1000 جنيه فوري قبل رمضان

تسيطر منحة العمالة الغير منتظمة 2024، قوائم محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم وما يحتاجه من مصاريف ومشتريات، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن منحة العمالة الغير منتظمة، والتي أعلنت عنها وزارة القوى للمرة الأولى خلال ظهور أزمة كورونا المستجد، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات التسجيل والشروط اللازمة…..

منحة العمالة الغير منتظمة 2024

حيث تعد منحة العمالة الغير منتظمة 2024 من أهم الأمور التي تشغل بال عدد كبير من المواطنين، خاصة بعد أن تردد الخبر في عدد من المواقع الالكترونية وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي، وأكدت وزارة القوى العاملة أنه من المقرر أن يتم فتح باب التسجيل خلال الأيام المقبلة، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية :

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

الدخول على موقع وزارة القوى العاملة على الإنترنت .

ثم اختر منحة العمالة الغير منتظمة 2024.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

بعد ذلك تأكد من صحة البيانات المدخلة.

ثم اضغط على أيقونة “تسجيل”.

طرق صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2024

بعد أن انتهيت من التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة سوف يتطلب منك الأنتظار قليلاً حتى يتم مراجعة الطلب المقدم، وفي حالة الموافقة على الطلب سوف يتم ارسال رسالة نصية على الهاتف المسجل مكتوب فيها موعد ومكان صرف المنحة، والتي يمكن صرفها من خلال المنافذ الآتية:

مكاتب البريد المصري.

ماكينات الصراف الآلي.

المحافظ الالكترونية التابعة لشركات المحمول.

فروع البنك الزراعي المصري.

ماكينات فوري .

شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024