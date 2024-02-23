“أحداث مشوقة جديدة”… موعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 149 والقنوات الناقلة

يرغب عشاق “المسلسلات التركية” في معرفة موعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 149 التي تحمل المزيد من الإثارة والتشويق، حيث إن المسلسل ينقل لنا أحداث قصة تاريخية رائعة، وهي إقامة الدولة العثمانية على يد “عثمان ابن أرطغرل” الذي يدخل في الكثير من المعارك؛ حتى يتمكن من إنشاء الدولة، ولذلك سوف نوضح لكل محبي المسلسل من خلال هذا المقال موعد عرض “الحلقة 149” والقنوات الناقلة لها.

موعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 149

يتساءل الكثير حول موعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 149 التي تم عرضها بالأمس يوم الأربعاء، حيث يتم عرض المسلسل في هذا اليوم من كل أسبوع على الكثير من المواقع على الإنترنت التي تقدم المسلسلات والأفلام مجانا، والقنوات التلفزيونية التي أهمها قناة “الفجر الجزائرية” وقناة “atv” وسوف نعرف تردد القنوات الناقلة للمسلسل فيما يلي.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

يتم عرض قيامة عثمان من خلال قناة ” الفجر الجزائرية”، وقناة ” atv” وتردد القناتين يتم عرضه من خلال التالي:

تردد قناة atv نايل سات

التردد: 10796.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة atv عرب سات

التردد: 12692.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكنك الاستمتاع بمشاهدة “مسلسل المؤسس عثمان” على قناة “الفجر” الجزائرية عن طريق ضبط ترددها على كل من النايل سات من خلال التردد:

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أما عن تردد القناة على العرب سات فيكون كالتالي:

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 149

لقد دارت أحداث مشوقة وكثيرة في الحلقة 148 من مسلسل “المؤسس عثمان” الأمر الذي جعل المشاهدين ينتظرون بشوق الحلقة التالية، وبدأوا يبحثون عن موعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 149.

فهذه الحلقة سوف يواجه فيها عثمان ومجموعة من الأبطال الآخرين تحديات وصراعات كثيرة، كما أن عثمان سوف يتعرض إلى ألم كبير، وصعوبات عديدة الأمر الذي يجعله يضطر إلى اتخاذ قرارات ليست سهلة.