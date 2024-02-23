“اللحمة هتبقا برخص التراب”.. مفاجأة غير متوقعه في اسعار اللحوم اليوم الجمعه… الحقي خزني لرمضان…!!

تعتبر اللحمة من أهم المواد الغذائية التي تحتوي على البروتينات والمغذيات الضرورية لجسم الإنسان ومع ذلك يعتبر سعر اللحمة أحد العوامل المؤثرة على القدرة الشرائية للمستهلكين حيث يتأثر بالعديد من العوامل مثل العرض والطلب وتكاليف الإنتاج والتكاليف اللوجستية وفي الوقت الحالي تشهد أسعار اللحمة تقلبات كبيرة نتيجة لعوامل عدة فمن جهة يؤثر تغير الطلب على اللحمة بناءً على المواسم والمناسبات مثل شهر رمضان أو الأعياد على تقلبات الأسعار بالإضافة إلى ذلك يلعب التكاليف الإنتاجية دورًا كبيرًا في تحديد أسعار اللحمة مثل تكلفة الأعلاف للمواشي وتكاليف النقل والتوزيع.

اسعار اللحوم اليوم

تم تسجيل أسعار اللحم المفروم العادي اليوم بين 300 و330 جنيها للكيلو.

بينما سجل سعر البيتلو بين 380 و450 جنيها، وكان سعر الكبدة 380 جنيها.

وسعر كباب الحلة 300 جنيه.

وفيما يتعلق بالأسعار الجديدة فقد بلغ سعر الكبدة 340 – 370 جنيها للكيلو.

وكذلك المفروم العادي 340 – 370 جنيها.

بينما استقر سعر البيتلو بين 380 – 450 جنيها.

تم الإبلاغ عن استقرار أسعار اللحوم البلدي في السوق اليوم حيث سجلت اللحوم الكندوز 300 – 370 جنيه والضأن بين 300 – 380 جنيها.

والجملي 300 – 350 جنيها للكيلو.

أما بالنسبة للأسعار الخارجية فقد تراوح سعر اللحم البرازيلي البقري بين 210 و250 جنيها.

وكانت اللحوم الهندية ما بين 190 جنيها للمفروم و230 جنيها للكندوز.

في حين سجل سعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر 230 جنيها.

استيراد مصر للحوم

وفقاً للتقارير الواردة من وزارة التموين والتجارة الداخلية يظهر أن جمهورية مصر العربية تستورد ما يتراوح بين 40 إلى 50 في المئة من إجمالي احتياجاتها السنوية من اللحوم مما يعادل حوالي مليونين ومائتي طن من اللحوم في حين يتم تلبية النسبة المتبقية من اللحوم من خلال الإنتاج المحلي.