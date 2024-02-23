هام وعاجل!! وظائف وزارة النقل 2024 لسائقي الأجرة والملاكي وخريجي تجارة وحقوق .. راتب حتى 11 ألف جنية

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إعلان وظائف وزارة النقل 2024 تعلن وزارة النقل في جمهورية مصر العربية عن فتح باب التقديم للوظائف المتاحة في الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، يأتي هذا الإعلان في إطار استمرار التميز والجدارة التي يظهرها الشباب المصري في مختلف مجالات العمل، عندما يُمنحون الفرص المناسبة للتألق والتميز، تشتمل الوظائف المتاحة على مجموعة متنوعة من التخصصات، وتتضمن الشروط المطلوبة للمتقدمين، بالإضافة إلى الوثائق المطلوبة للتقديم، وآخر موعد لاستلام الطلبات ويجب على المتقدمين أن يكونوا على دراية بأدوات معالجة البيانات عبر الإنترنت، وأن يتمتعوا بالكفاءة والمهارات اللازمة لتنفيذ المهام المطلوبة بفاعلية وكفاءة.

إعلان وظائف وزارة النقل 2024

وزارة النقل تعلن عن فرص وظيفية مثيرة للاهتمام في الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، طبقًا لإعلان رقم (1) لعام 2024. إليكم تفاصيل هذه الوظائف:

مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية والبيئة

للتقديم على هذه الوظائف، يجب تقديم الوثائق التالية:

بيان الحالة المعتمد والمستوفي لكافة البيانات الوظيفية المطلوبة، مثل الخبرات الإشرافية والدورات التدريبية والإنجازات والمهارات.

بيان عن أبرز الإنجازات والإسهامات في مجال التخصص مع إرفاق المستندات الداعمة.

مقترح لتطوير الإدارة.

الخبرات السابقة في العمل بالمنظمات الدولية أو الإقليمية، والمشاركة في المؤتمرات وإعداد البحوث.

صورة من الرقم القومي، وشهادة الميلاد، وصورة حديثة مقاس 4*6 لكل بيان حالة وظيفية.

صحيفة الحالة الجنائية وشهادة تفيد بعدم تعاطي المخدرات، معتمدة بختم شعار الجمهورية.

هذه الوظائف تمثل فرصًا مهمة للمتقدمين المؤهلين للمساهمة في تطوير القطاع البحري في مصر، وتحقيق التميز والتقدم في مجالات العمل ذات الصلة.