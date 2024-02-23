80 جنية زيادة جديدة على نصيب الفرد في تموين شهر مارس 2024!! .. أحسب هتجيب بيهم ايه

الاستعلام عن نصيب الفرد في تموين شهر مارس 2024 توجد خطوات بسيطة يمكن اتباعها للاستعلام عن نصيب الفرد بالتموين بسهولة، وعادةً ما يمكن القيام بذلك من خلال زيارة موقع وزارة التموين على الإنترنت، حيث تتيح الوزارة خدمة الاستعلام عن نصيب الفرد بإدخال بعض المعلومات الأساسية كرقم البطاقة الشخصية والبيانات الشخصية الأخرى، وجب أن يكون الاستعلام عن نصيب الفرد عبر القنوات الرسمية والمعتمدة لوزارة التموين لضمان الحصول على المعلومات الدقيقة والموثوقة.

الاستعلام عن نصيب الفرد في تموين شهر مارس 2024

أكدت وزارة التموين أن نصيب الفرد يبلغ 50 جنيهًا فقط، وأنه لا توجد زيادة في نصيب الفرد. كما أوضحت الوزارة أن الصرف الخاص بالسلع التموينية لشهر مارس سيكون بدءًا من الأول من مارس وحتى نهاية الشهر.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الوزارة عن إمكانية إضافة المواليد إلى بطاقات التموين، ولكن مع توفر سلسلة من الشروط الضرورية. وفيما يلي الخطوات اللازمة للإضافة:

زيارة الموقع الرسمي لمصر الرقمية .

. تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم والرمز السري.

اختيار خدمات التموين من بين الخيارات المتاحة.

النقر على زر “إضافة أفراد أسرتي”.

إدخال الرقم القومي للمولود الذي ترغب في إضافته.

اختيار سبب الإضافة والنقر على زر “ضم”.

متابعة حالة طلب الإضافة بسهولة من خلال منصة مصر الرقمية.

يجب التنبيه إلى أن الشائعات التي تدور حول زيادة نصيب الفرد في التموين قد تكون غير صحيحة. وزارة التموين تعمل على توفير المعلومات الصحيحة للمواطنين، وقد أكدت الوزارة أنه لم يتم إجراء أي تغيير في نظام التموين يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد حتى الآن.