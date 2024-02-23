“الفراخ رخصت خالص كلو هياكل”.. انخفاض كبير يضرب اسعار الفراخ اليوم الجمعة 23 فبراير.. قومي خزني في الفريزر.!!

اسعار الفراخ اليوم هو موضوع يثير اهتمام الكثير من الناس خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد لذلك سنحاول في هذا المقال ان نتناول هذا الموضوع بشكل مقنع وشامل ولاكن يجب علينا فهم اهمية هذا النوع من اللحوم في حياة الناس فالفراخ هي احدى أهم مصادر البروتين والعناصر الغذائية الضرورية لجسم الإنسان وبالتالي فإن ارتفاع اسعارها يؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.

اسعار الفراخ اليوم

أما عن اسعار الفراخ اليوم فقد شهدت تقلبات كبيرة خلال الفترة الاخيرة ويرجع ذلك الى عدة عوامل اقتصادية ومناخية تؤثر على سوق اللحوم فمنها الزيادة في تكاليف الانتاج والعوامل الاقتصادية الاخرى التي تؤثر على تكلفة انتاج الفراخ ويمكن القول ان اسعار الفراخ اليوم تتفاوت حسب المنطقة والتاجر فهناك من يعتمد على الجودة والنوعية في تحديد السعر وهناك من يعتمد على العرض والطلب وبالطبع تلعب العوامل الاقتصادية والسياسية دورا كبيرا في تحديد اسعار الفراخ.

تم الإعلان عن أسعار الدواجن في سوق البورصة الرئيسية اليوم حيث بلغ سعر الدجاج 94 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار لحم الدجاج الأبيض بين 75 جنيها و 130 جنيها للكيلو.

بينما وصل سعر البط المسكوفي إلى 95 جنيه.

وأما عن سعر الدواجن المجمدة فقد بلغ 100 جنيه في المزرعة و105 جنيهات للمستهلك.

اسعار البط اليوم