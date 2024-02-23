“هنا” أخر وجبة من نقل النفوس NOW كشوفات اسماء نقل النفوس في العراق جميع الوجبات

أطلقت وزارة الداخلية في العراق، مجموعة من وجبات نقل النفوس التي شملت عدد كبير من المواطنين في مختلف المحافظات العراقية، بعد أن تمت مراجعة الطلبات المقدمة من قبل الأشخاص المعنيين، إضافة إلى أن هذه الخدمة سهلت على جميع الأشخاص في تعديل بياناتهم الشخصية وإرفاق المستندات المطلوبة للقيام بالتغيير على المعلومات الخاصة بكل مواطن، ويمكن الإطلاع عن هذه الكشوفات كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

عرض كشوفات نقل النفوس في العراق

يمكن استخراج كشوفات نقل النفوس الوجبات الأخيرة داخل محافظات العراق، وفقًا للخطوات التي تتمثل في الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى بوابة المواطن الإلكترونية.

أو الذهاب إلى موقع وزارة الداخلية.

تسجيل الدخول إلى الموقع.

ومن ثم يتم القيام بإختيار الوجبة التي ترغب فيها من نقل النفوس.

وعليه يتم كتابة جميع البيانات المتعلقة بالمواطن.

الضغط على زر “بحث”.

وعندها ستتمكن من الإطلاع على جميع الكشوفات الخاصة بنقل النفوس.

شروط التقديم في خدمة نقل النفوس

جاءت أهم شروط التقديم في خدمة نقل النفوس بالعراق، وفقًا للأتي:-