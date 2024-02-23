“فرحة كبيرة للمواطنين”.. حقيقة زيادة نصيب الفرد في تموين شهر مارس 2024

حقيقة زيادة نصيب الفرد في تموين شهر مارس 2024، من بين المواضيع التي شهدت زيادة كبيرة في عمليات البحث مؤخرًا، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار جميع السلع التموينية المخصصة لشهر مارس 2024، من المقرر أن يتم صرف هذه السلع اعتبارًا من الجمعة الأولى في شهر مارس، يستفيد من هذه الأسعار كل من يحمل بطاقات التموين، التي بلغ عددها حاليًا حوالي 21 مليون بطاقة، تم اتخاذ هذه الخطوة لتوفير السلع ذات الجودة العالية وبأسعار معقولة لجميع المواطنين، يهدف القرار أيضًا إلى ضمان توفير كل السلع الأساسية لكل فئات المجتمع، تابعونا لمعرفة كافة التفاصيل حول هذه الأسعار والفعاليات المتعلقة بها.

حقيقة زيادة نصيب الفرد في تموين شهر مارس 2024

تتم عملية توزيع نصيب كل فرد من زيت وسكر لشهر مارس، حيث يحصل كل فرد على زجاجة زيت بحجم 800 ملل، والحد الأقصى لصرف الزيت هو أربع زجاجات للبطاقة الواحدة، يتم صرف كيلو جرام واحد من السكر لكل فرد، والحد الأقصى لصرف السكر هو ستة كيلو سكر.

على الرغم من الأخبار المتداولة حول إمكانية زيادة نصيب الفرد في تموين شهر مارس، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية نفيًا بشكل قاطع لهذه الأخبار، يأتي هذا النفي قبل بداية شهر رمضان الكريم، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع أسعار السلع، ينتظر المواطنون بفارغ الصبر الإعلان عن زيادة نصيب الفرد في بطاقة التموين، يأملون في أن تخفف هذه الزيادة العبء عن كاهلهم في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، من المتوقع أن يقوم رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بالإعلان عن مجموعة من القرارات الهامة في الفترة المقبلة بهدف تحسين الوضع الاقتصادي.

أسعار السلع التموينية في شهر مارس 2024

تم الإعلان عن الأسعار الأساسية للسلع التموينية التي سيتم توفيرها لحاملي البطاقات التموينية في شهر مارس 2024، وفيما يلي تفاصيل تلك الأسعار:

– كيلو السكر: 12.60 جنيه.

– زجاجة الزيت (800 مللي): 30 جنيه.

– كيس المكرونة (800 جرام): 13 جنيه.

– كيس المكرونة (400 جرام): 6.5 جنيه.

– عدس مجروش (500 جرام): 21 جنيه.

– فول (500 جرام): 9 جنيه.

– كيلو الدقيق: 18 جنيه.

– شاي ناعم (40 جرام): 5 جنيه.

– صلصة (300 جرام): 8 جنيه.

يأتي هذا الإعلان لتحديد الأسعار الرسمية لتلك السلع وتوفيرها بأسعار معقولة للمواطنين عبر البطاقات التموينية.