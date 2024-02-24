نزلها بجودة عالية “تردد قناة كراميش 2024” .. متاحة على جميع الأقمار الصناعية

تسعى العديد من الأفراد إلى معرفة تردد قناة كراميش نايل سات لعام 2024 على جميع الأقمار الصناعية تعتبر هذه القناة من البارزات في مجال البرامج التعليمية والترفيهية المخصصة للأطفال تهدف كراميش إلى تحسين المستوى الفكري للصغار مما يجعلها واحدة من أبرز قنوات الأطفال في الوطن العربي.

تردد قناة كراميش

تردد قناة كراميش على النايل سات:

التردد:11429

معامل الترميز:27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة كراميش على العرب سات:

التردد:11390

معامل الترميز:27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ:4/3

ما الأغاني التي تعرض على قناة كراميش

“أنشودة حنانه” أداء حنان الطرايرة وبشرى تجسد هذه الأنشودة الروحانية جمال الفن الديني والمشاعر الصادقة. “زينة عواد” تأتي بأغاني متنوعة مثل “وين الساعة” حيث تعبر عن مفهوم الوقت وأهميته في حياتنا. “سوسو غلطت يا حرام” أغنية تعبّر عن الاندماج بين المشاعر والأحداث بشكل مميز وملهم. “نطنط” ريتال العبدلله تقدم أغنية ممتعة ومفعمة بالحيوية تتناول قضايا الشباب بروح مرحة. “خطة” و “بدي غيب” و “بيسان صيام” أغاني تعكس مواهب فنية ومحتوى غنائي يلامس الواقع بطريقة مميزة. “يا احفادي” وسيم عواد و “زينة عواد” يأتون بأغانٍ تجمع بين الجاذبية والعمق الفني. “لازم نحكي بسم الله” أغنية تتسم بالهدوء والروعة، تقدمها بمهارة وتميز فني.

هذه التشكيلة المتنوعة تجسد جمال الفن في مختلف أوجهه حيث يتداخل الإحساس بشكل رائع مع الألحان فنية فريدة ومثيرة للمستمع.