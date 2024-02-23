“استعلم الآن”نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2024 عبر موقع نتائجنا

نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2024، حالة من التوتر والقلق بدأت تظهر على عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور بعد أن أعلنت وزارة التعليم العراقية إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة لكراسات الإجابة الخاصة بطلاب الثالث المتوسط التمهيدي 2024، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط وخطوات الاستعلام….

نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2024

حيث يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2024 ، التي أعلنت عنها وزارة التعليم العراقية أنها سوف تكون متاحة أمام الطلاب خلال الساعات الأولى المقبلة، وأشار مصدر مسؤول بوزارة التعليم العراقية إلى أن الوزارة كانت حريصة على متابعة أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات على مستوى المحافظات العراقية، فيما تقدم وزير التعليم العراقي بخالص الشكر للقيادات التعليمية التي ساهمت في الإنتهاء من تصحيح كراسات الإجابة ورفع درجات الطلاب على موقع الوزارة،كما تقدم سيادته بأرق التهاني للطلاب المتفوقين وتمنى لهم مزيد من النجاح والتوفيق في المراحل المقبلة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط 2024

حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024، من خلال رابط نتائجنا أو من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم العراقية وإليكم الخطوات ….