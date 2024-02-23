زغاريط للصبح.. تحديد موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 لجميع الموظفين بالزيادة 50 % وأماكن صرفها في مصر

وضحت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، وذلك لجميع الموظفين العاملين ضمن الجهاز الإداري للدولة، كما أن العديد من المواطنين يريدون معرفة موعد الصرف والأماكن التي يمكن الصرف منها، لذا سوف نتعرف على باقي التفاصيل في هذا المقال.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

أعلنت وزارة المالية المصرية، عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، حيث تحتوي على قيمة الزيادة الجديدة لجميع الموظفين في الحكومة، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024، كما أنه سوف يتم الانتهاء من صرف المرتبات في يوم 27 مارس 2024 المقبل حيث أمر الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% وذلك مع صرف زيادة إضافية تتراوح ما بين 1000 جنيه إلى 1200 جنيهًا، كما أنه سوف يتم صرف المرتبات قبل حلول شهر رمضان المبارك.

ما هي أماكن صرف مرتبات شهر مارس 2024؟

يوجد العديد من الأماكن التي يمكن للمواطنين صرف مرتبات شهر مارس، ومنها الآتي:

يمكن صرف المرتبات من ماكينات الصرف الآلي ATM.

كما يمكن الصرف من فروع بنك ناصر الاجتماعي التي توجد في كافة أنحاء محافظات مصر.

ومن ثم يمكن الصرف عن طريق المحافظ الإلكترونية.

وأيضًا يمكن الصرف من البنوك التجارية.

كما أنه يمكن الصرف من منافذ شركة فوري.

ما هي قيمة مرتبات الموظفين بعد الزيادة الجديدة

قامت وزارة المالية بالإعلان عن مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة، والتي تتمثل في الآتي: