زغاريط للصبح.. تحديد موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 لجميع الموظفين بالزيادة 50 % وأماكن صرفها في مصر
وضحت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، وذلك لجميع الموظفين العاملين ضمن الجهاز الإداري للدولة، كما أن العديد من المواطنين يريدون معرفة موعد الصرف والأماكن التي يمكن الصرف منها، لذا سوف نتعرف على باقي التفاصيل في هذا المقال.
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024
أعلنت وزارة المالية المصرية، عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، حيث تحتوي على قيمة الزيادة الجديدة لجميع الموظفين في الحكومة، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024، كما أنه سوف يتم الانتهاء من صرف المرتبات في يوم 27 مارس 2024 المقبل حيث أمر الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% وذلك مع صرف زيادة إضافية تتراوح ما بين 1000 جنيه إلى 1200 جنيهًا، كما أنه سوف يتم صرف المرتبات قبل حلول شهر رمضان المبارك.
ما هي أماكن صرف مرتبات شهر مارس 2024؟
يوجد العديد من الأماكن التي يمكن للمواطنين صرف مرتبات شهر مارس، ومنها الآتي:
- يمكن صرف المرتبات من ماكينات الصرف الآلي ATM.
- كما يمكن الصرف من فروع بنك ناصر الاجتماعي التي توجد في كافة أنحاء محافظات مصر.
- ومن ثم يمكن الصرف عن طريق المحافظ الإلكترونية.
- وأيضًا يمكن الصرف من البنوك التجارية.
- كما أنه يمكن الصرف من منافذ شركة فوري.
ما هي قيمة مرتبات الموظفين بعد الزيادة الجديدة
قامت وزارة المالية بالإعلان عن مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة، والتي تتمثل في الآتي:
- حيث يصل مرتب موظفي الجهاز الإداري للدولة من حاصلي على الدرجة الوظيفية الممتازة إلى أن يصل 12.200 جنيهًا.
- كما يصل أيضًا مرتب موظفي الجهاز الإداري للدولة من حاملي الدرجة الوظيفية العالية بعد هذه الزيادة إلى 10.200 جنيهًا.
- ومن ثم يصل مرتب موظفي الجهاز الإداري بدرجة المدير العام بعد الزيادة إلى 9.200 جنيهًا.
- أما مرتب موظفي الدرجة الأولى بعد الزيادة يصل إلى 8.200 جنيهًا.
- أما بالنسبة لمرتب موظفي الدرجة الثانية بعد الزيادة يصل إلى 8000 جنيهًا.
- ومن ثم يصل مرتب موظفي الدرجة الثالثة بعد الزيادة لحوالي 7.500 جنيهًا.
- أما بالنسبة لمرتب موظفي الدرجة الرابعة بعد الزيادة الجديدة يصل إلى 7000 جنيهًا.
- وأيضًا يبلغ مرتب موظفي الدرجة الخامسة بعد الزيادة الجديدة إلى 6.500 جنيهًا.
- أما مرتب موظفي الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة يصل إلى 6000 جنيهًا.