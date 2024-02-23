الآن اشتري من أماكن معارض أهلا رمضان 2024  كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل ل 30% في محافظتي القاهرة والجيزة

تزامنا مع مع اقتراب استهلال شهر رمضان ارتفعت معدلات البحث من قبل المواطنين للبحث عن أماكن معارض أهل رمضان 2024، حيث إنه مع اقتراب الشهر الكريم تستاهل كل الأسر المصرية بالاستعدادات الكبيرة لاستقبال هذا الشهر من خلال تحضير الكميات المناسبة لكل أسره من كافة السلع الغذائية واللحوم، لذلك قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإطلاق معارض أهلاً في كافة محافظتي القاهرة والجيزة منذ 15 فبراير 2024.

أماكن معارض أهلا رمضان 2024

في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور الأحوال الاقتصادية في كافة البلاد، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإطلاق عدد كبير من أماكن معارض أهلاً رمضان 2024 داخل محافظات القاهرة والجيزة، حيث أن هذه المعارض ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وكافة فروع الشركات تحتوي على كافة السلع الغذائية وأنواع اللحوم المجمدة والطازجة بأسعار مخفضة، ومن المقرر أن وزارة التموين تؤكد على استمرار هذه المعارض طوال شهر رمضان الكريم لهذا العام الجاري 2024.

خريطة أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة القاهرة

نهضة وزارة التموين والتجارة الداخلية بكل جهدها لتوفير العديد من أماكن معارض أهلاً رمضان في محافظة القاهرة والتي تتمثل في النحو التالي:

معرض منطقة شارع 9 بالمقطم.

معرض منطقة زهراء المعادي.

معرض منطقه حي الموسكي بالمنطقة الغربية.

معرض منطقه ميدان الحرية بالمعادي.

معارض منطقة ميدان العرب بالمعادي.

معرض منطقة أثر النبي في مصر القديمة.

معرض لمنطقة حي البساتين بجانب شركة الكهرباء.

معرض منطقة ميدان الباشا بحي مصر القديمة.

معرض منطقة حسن المؤمن بمدينة نصر بالمنطقة الشرقية.

معرض منطقة المعصرة والتبين.

معرض بمنطقة المنيل في مصر القديمة.

خريطة أماكن معارض اهلاً رمضان 2024 في محافظة الجيزة

نهضته وزارة التموين بتوفير الكثير من معارض أهلا رمضان في محافظة الجيزة التي تتمثل في:

معرض منطقة شارع البطل احمد عبد العزيز.

معرض منطقة حي الوراق.

معرض منطقة شارع طلعت حرب بجانب شارع محمد حجازي.

معرض منطقة 16 شارع الفالوجا في العجوزة.

معرض حي شمال الجيزة ثلاثة منافذ شارع البوهي نهاية من شارع الوحده.

معرض منطقة شارع الوحدة بجانب ناصية شارع المنيرة الرئيسي.

معرض منطقة أحمد عرابى.

معرض منطقه شارع المشروع بميت عقبة.

معرض شارع الصفا والمروه.

معرض منطقه كفر المنفي بالهرم.

معرض 29 شارع جامعة الدول العربية.

ما هي توجيهات الدولة الخاصة بأسعار السلع في معارض اهلا رمضان 2024؟

طبقًا لما أعلنته مديريات التموين بالمشاركة مع الغرف التجارية في كافة المحافظات عن أماكن معارض اهلا رمضان 2024، أن أسعار كافة السلع الغذائية واللحوم المجمدة والطازجة في كافة المنافذ التجارية منخفضة بنسبة تصل الى 30 %، وذلك بهدف رفع المعاناة عن كاهل كافة أفراد الشعوب وتوفير مستلزماتهم اليومية