توةة :: ⭕️ اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية جوجل درايف pdf ومنصة مظلتي

مازال البحث مستمر من قبل المواطنين العراقيين عن كافة تفاصيل اسماء الرعاية الاجتماعية، لمعرفة إن كانوا من المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية أم لا، لا سيما أن هذه الوجبة المنتظرة قد تأخرت بعض الشيء لكن وزارة العمل أكدت أنها تتحرى الدقة في اختيار الأسر المستحقة، لكي تعطي هذا الدعم لمن يستحق، التفاصيل الخاصة ببرنامج الرعاية الاجتماعية، وموعد صرف الوجبة الأخيرة، بالإضافة إلى الشروط والمستندات المطلوبة وأسباب الرفض، سنقوم بعرض كل هذه التفاصيل خلال هذا المقال.

المستندات المطلوبة للتقديم على برنامج الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن إطلاق وجبتها الأخيرة، مبينة الأوراق والمستندات المطلوبة حتى يتم التقديم على صرف دعم الرعاية الاجتماعية، هذه المستندات تتلخص فيما يلي:

تقديم صورة من الهوية الوطنية، سارية المفعول. تقديم نسخة من بطاقة التموين. تقديم وثائق الميلاد الخاصة بجميع أفراد أسرة المتقدم. صورة شخصية حديثة، خلفية بيضاء.

الفئات المستفيدة من برنامج الرعاية الإجتماعية

هناك مجموعة من الفئات حددتها الحكومة العراقية لكي تكون ضمن اسماء الرعاية الإجتماعية، هذه الفئات كالتالي:

ذوي الاحتياجات الخاصة، وذوي الهمم. الزوجات المطلقات اللاتي يحملن حكم قضائي. الأرامل، مع تقديم شهادة وفاة الزوج. أصحاب الإعاقات.

شروط اسماء الرعاية الاجتماعية

عندما قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإطلاق الوجبة الأخيرة، قيدت الحصول عليها بعدة شروط ، وجاءت شروط أسماء الرعاية الاجتماعية على هذا النحو التالي:

لا بد من أن يكون المتقدم مقيما بشكل أساسي داخل العراق، لا بد أن يكون حامل للجنسية العراقية. لا بد من تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة. يجب أن يكون من الفئات التي حددتها وزارة العمل. لا بد من ألا يكون قد سبق له الاستفادة من أي دعم آخر. لا بد ألا يكون له ممتلكات باهظة الثمن.

موعد الاعلان عن اسماء الرعاية الإجتماعية

يتساءل الكثير من العراقيين عن موعد الإعلان عن كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية، حيث يرغب جميع المتقدمين في صرف هذا الدعم في أقرب وقت، نظرا للظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها جميع البلاد، وقد أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن صرف الوجبة الأخيرة سيكون خلال الأيام القليلة القادمة، بعد الانتهاء من مراجعة كافة الطلبات المقدمة، ومن المتوقع أن يتم صرفها قبل قدوم شهر رمضان لاعانتهم على ظروف المعيشة.

طريقة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يتساءل المتقدمين في برنامج الرعاية الإجتماعية عن طريقة استخراج قوائم اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، على أن تكون خطوات الاستعلام عن الكشوفات كالآتي:

تسجيل الدخول على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. قم بكتابة رمز التحقق المرئي في المكان الخاص به. اختيار قسم الخدمات الإلكترونية. ثم قم باختيار أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية. اختيار الوجبة الوجبة. إدخال كافة البيانات المطلوبة منك بشكل دقيق وبطريقة صحيحة. اضغط على زر الإستعلام. سيتم عرض جميع الكشوف.

أسباب رفض الرعاية الاجتماعية

يتساءل المواطنون العراقيون هل هناك أسباب قد تكون أساسا في رفض طلبات المتقدمين على دعم الرعاية الاجتماعية، اسماء الرعاية الاجتماعية ومنها وجدنا أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية قد أكدت على كون هناك أسباب لرفض طلب الدعم، ومنها