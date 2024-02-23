اهلي وزمالك.. موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في نهائي كأس مصر 2024 عبر تردد قناة أون تايم سبورت وكافة القنوات الناقلة

يبحث كثير من عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة حيث يلعب الناديان في كأس مصر وتعتبر المباراة القادمة من المباريات التي يطلق عليها لقاء الجبابرة حيث أن الناديين المصريين من أكبر النوادي في مصر والذي لهم قاعدة كبيرة من الجمهور ولذلك يهتم كثير من الجمهور بالمباراة القادمة و في حالة ترقب للنادي الذي سوف يتأهل للبطولة وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول المباراة القادمة للنادي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة

يبحث عشاق الرياضة والكرة في مصر عن موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة حيث تم تبكير موعد لقاء النادي ليكون يوم 8 مارس بدلًا من 11 مارس 2024 حتى لا يلعب الناديان المصريان في رمضان ويبحث كثير من الجمهور عن القنوات الناقلة للمباراة بأعلى جودة وصورة حيث تتنافس القنوات الرياضية في مصر على نقل المباراة بأعلى جودة وأفضل صورة وبشكل مجاني وبدون انقطاع أو تشويش وسيلعب الناديان المصريون على الأراضي السعودية في الرياض على ملعب أرينا الخاص بنادي النصر حيث تجمع الأراضي السعودية الناديين لأول مرة حيث تأهل الفريقين لنهائي كأس مصر بعد تغلب الفريقين على فريق بيراميدز وفريق إنبي بعد ركلات الترجيح.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الزمالك

ومن المتوقع أن تنقل مباراة القمة مجموعة قنوات أون تايم سبورت بالتعاون مع قنوات SCC بالإضافة إلى قناة أبوظبي الرياضية حيث تتميز القناتان بجودتها العالية ودون انقطاع أو تشويش وبشكل مجاني كامل ،على أن يعلق على المباراة المعلق المصري الشهير مدحت شلبي، وتردد القنوات الناقلة للمباراة هو كالتالي:

تردد قناة أون تايم سبورت

التردد: 11861

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

الجودة: HD

تردد قناة أبوظبي الرياضية