“مين اللي سرق لولو يولاد” تردد قناة وناسه للاطفال الجديد على النايل سات… نزلها وابسط الاولاد..!!

تعتبر قناة وناسه واحدة من القنوات الفضائية التي حظت بشعبية كبيرة بين الأطفال في الوطن العربي حيث تقدم محتوى متنوعاً ومفيداً يناسب جميع الأعمار. تأسست القناة بغرض تقديم برامج تثقيفية وترفيهية تساهم في تنمية الطفل بشكل إيجابي ومساعدته على بناء شخصيته وتطوير مهاراته وقناة وناسه تعتبر واحدة من القنوات الناجحة التي استطاعت أن تجذب جمهوراً واسعاً من الأطفال وأولياء الأمور وذلك بفضل ما تقدمه من برامج متميزة تجمع بين التسلية والتعليم فهي تقدم مسلسلات رسوم متحركة شيقة تعلم الأطفال القيم والمبادئ الأساسية كالصداقة والصدق والإخلاص كما تُقدم القناة برامج تعليمية تساعد الأطفال في تعلم اللغات الأجنبية بشكل مبسط ومسلي.

تردد قناة وناسه

هذا ويبحث الكثير من الاشخاص على تردد قناه وناسه للاطفال لانها تعد من افضل القنوات التي تقدم محتوى ترفيهي للاطفال وبالإضافة إلى ذلك توفر قناة وناسه مجموعة متنوعة من الأناشيد والألعاب التفاعلية التي تساهم في تنمية مهارات الأطفال وتعزز قدراتهم العقلية والجسدية فعبر مشاهدة برامج قناة وناسه يستطيع الأطفال أن يتعلموا العديد من الأشياء بطريقة ممتعة وشيقة دون ملل أو ضجر.

التردد 11470.

الاستقطاب عمودي.

القمر الصناعي النايل سات.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الأخطاء 5/6.

الجودة SD.

مميزات قناة وناسه

قناة وناسه للأطفال تتميز بعدة مميزات منها