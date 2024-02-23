100 جنيه زيادة على بطاقة التموين في مارس 2024…. تعرف على الفئات المستحقة

100 جنيه زيادة على بطاقة التموين في مارس 2024،خبر أصبح على قوائم محركات البحث على مدار الأيام الماضية، ليشغل بال الملايين من المواطنين خاصة في الظروف الصعبة التي تمر بها الأسر المصرية بسبب غلاء الأسعار واقتراب موعد شهر رمضان، ورصدت وزارة التموين والتجارة الداخلية الأخبار التي يتم تداولها خلال الساعات الأخيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على حقيقة الخبر والفئات المستحقة للزيادة…..

100 جنيه زيادة على بطاقة التموين في مارس 2024

ويبحث عدد كبير من المواطنين عن حقيقة اضافة 100 جنيه زيادة على بطاقة التموين في مارس 2024، وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هذه الأخبار غير صحيحة بالمرة، ولا داعي لتداول الأخبار المغلوطة والتي تتسبب في احداث حالة من الجدل بين المواطنين وأن الفترة الحالية التي تمر بها البلاد لا تستدعي نشر أي أخبار غير صحيحة.

كما أكد الدكتور” علي المصيلحي” الذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة لم تعلن عن أي اضافات على بطاقات التموين، وأن القرار في يد مجلس الوزراء حيث أنها الجهة المسؤولة عن اصدار مثل هذه القرارات الاستثنائية، وأضاف ال”المصيلحي” خلال حوار له على قناة mbc مصر أنه في حالة الإعلان عن أي زيادات أو اضافات على بطاقة التموين سوف تكون هناك أسر وفئات أولى بالرعاية وهي:

من هي الفئات المستحقة بإضافة الـ 100 جنيه على بطاقة التموين