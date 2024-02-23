“آيفون الغلابة وصل” itel A70 في الأسواق بإمكانيات خرافية وكاميرا جبارة

شركة itel أعلنت عن هاتفها الجديد الـ itel A7 الذي يتميز بتصميم يشبه هاتف iPhone مع مواصفات اقتصادية وسعر مناسب، يأتي الهاتف بشاشة قياس 6.6 إنش بجودة HD+ ومستشعر بصمة مدمج في الزر الرئيسي، كما يتمتع بذاكرة تخزين كبيرة تصل إلى 256 جيجابايت، وبطارية سعة 5000 مللي أمبير، ولكنه يعاني من شحن ضعيف بقوة 10 واط، يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابيكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.

مواصفات هاتف itel A70

الميزة المواصفة نوع الشريحة Nano SIM شبكات الاتصال 2G/3G/4G الأبعاد 163.94×75.7×8.6 ملم المواد بلاستيك نوع الشاشة IPS LCD حجم الشاشة 6.6 إنش دقة الشاشة 720×1612 بكسل كثافة البكسل 267 بكسل لكل إنش تردد الشاشة 60 هيرتز سطوع الشاشة 500 شمعة الذاكرة الداخلية 256 جيجا بايت

مميزات الهاتف

تصميم يشبه الأيفون.

بطارية تدوم طويلاً للاستخدام اليومي.

منفذ USB من النوع الأحدث Type C.

دعم لتشغيل شريحتين وبطاقة ذاكرة في نفس الوقت.

ميزة Dynamic Bar التفاعلية لعرض الإشعارات بأسلوب شبيه بالأيفون.

ذاكرة تخزينية كبيرة السعة تصل إلى 256 جيجابايت، و4 جيجابايت رام، مع إمكانية زيادة الرام إلى 12 جيجابايت بالسوفت وير.

علبة الهاتف متكاملة تحتوي على جراب أنيق وشاحن بقوة 10 واط ووصلة شحن وسماعات أذن.

عيوب الهاتف