تكنولوجيا
“آيفون الغلابة وصل” itel A70 في الأسواق بإمكانيات خرافية وكاميرا جبارة
شركة itel أعلنت عن هاتفها الجديد الـ itel A7 الذي يتميز بتصميم يشبه هاتف iPhone مع مواصفات اقتصادية وسعر مناسب، يأتي الهاتف بشاشة قياس 6.6 إنش بجودة HD+ ومستشعر بصمة مدمج في الزر الرئيسي، كما يتمتع بذاكرة تخزين كبيرة تصل إلى 256 جيجابايت، وبطارية سعة 5000 مللي أمبير، ولكنه يعاني من شحن ضعيف بقوة 10 واط، يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابيكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.
مواصفات هاتف itel A70
|الميزة
|المواصفة
|نوع الشريحة
|Nano SIM
|شبكات الاتصال
|2G/3G/4G
|الأبعاد
|163.94×75.7×8.6 ملم
|المواد
|بلاستيك
|نوع الشاشة
|IPS LCD
|حجم الشاشة
|6.6 إنش
|دقة الشاشة
|720×1612 بكسل
|كثافة البكسل
|267 بكسل لكل إنش
|تردد الشاشة
|60 هيرتز
|سطوع الشاشة
|500 شمعة
|الذاكرة الداخلية
|256 جيجا بايت
مميزات الهاتف
- تصميم يشبه الأيفون.
- بطارية تدوم طويلاً للاستخدام اليومي.
- منفذ USB من النوع الأحدث Type C.
- دعم لتشغيل شريحتين وبطاقة ذاكرة في نفس الوقت.
- ميزة Dynamic Bar التفاعلية لعرض الإشعارات بأسلوب شبيه بالأيفون.
- ذاكرة تخزينية كبيرة السعة تصل إلى 256 جيجابايت، و4 جيجابايت رام، مع إمكانية زيادة الرام إلى 12 جيجابايت بالسوفت وير.
- علبة الهاتف متكاملة تحتوي على جراب أنيق وشاحن بقوة 10 واط ووصلة شحن وسماعات أذن.
عيوب الهاتف
- يستخدم الهاتف شاشة HD+ بدلاً من الـ FHD+.
- يفتقد الهاتف إلى ميزة السطوع التلقائي بسبب غياب حساس الإضاءة.
- مستشعر التقارب الخاص بالمكالمات يعتمد على السوفت وير.
- الأداء غير الأقوى بفضل المعالج Unisoc T603، ويظهر أداءً ضعيفًا في الألعاب، لكنه مقبول للأستخدام اليومي بالنسبة لسعر الهاتف.
- يستغرق الشحن وقتًا طويلاً بسبب قدرة الشحن الضعيفة.
- أداء متواضع من الكاميرات كما هو معتاد في الهواتف الاقتصادية.
- لا يدعم الهاتف ميكروفونًا إضافيًا لعزل الضوضاء.