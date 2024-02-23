تكنولوجيا

“آيفون الغلابة وصل” itel A70 في الأسواق بإمكانيات خرافية وكاميرا جبارة

Mostafa zainمنذ 16 ساعة
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شركة itel أعلنت عن هاتفها الجديد الـ itel A7 الذي يتميز بتصميم يشبه هاتف iPhone مع مواصفات اقتصادية وسعر مناسب، يأتي الهاتف بشاشة قياس 6.6 إنش بجودة HD+ ومستشعر بصمة مدمج في الزر الرئيسي، كما يتمتع بذاكرة تخزين كبيرة تصل إلى 256 جيجابايت، وبطارية سعة 5000 مللي أمبير، ولكنه يعاني من شحن ضعيف بقوة 10 واط، يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابيكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.

مواصفات هاتف itel A70

الميزةالمواصفة
نوع الشريحةNano SIM
شبكات الاتصال2G/3G/4G
الأبعاد163.94×75.7×8.6 ملم
الموادبلاستيك
نوع الشاشةIPS LCD
حجم الشاشة6.6 إنش
دقة الشاشة720×1612 بكسل
كثافة البكسل267 بكسل لكل إنش
تردد الشاشة60 هيرتز
سطوع الشاشة500 شمعة
الذاكرة الداخلية256 جيجا بايت

مميزات الهاتف

  • تصميم يشبه الأيفون.
  • بطارية تدوم طويلاً للاستخدام اليومي.
  • منفذ USB من النوع الأحدث Type C.
  • دعم لتشغيل شريحتين وبطاقة ذاكرة في نفس الوقت.
  • ميزة Dynamic Bar التفاعلية لعرض الإشعارات بأسلوب شبيه بالأيفون.
  • ذاكرة تخزينية كبيرة السعة تصل إلى 256 جيجابايت، و4 جيجابايت رام، مع إمكانية زيادة الرام إلى 12 جيجابايت بالسوفت وير.
  • علبة الهاتف متكاملة تحتوي على جراب أنيق وشاحن بقوة 10 واط ووصلة شحن وسماعات أذن.

عيوب الهاتف

  • يستخدم الهاتف شاشة HD+ بدلاً من الـ FHD+.
  • يفتقد الهاتف إلى ميزة السطوع التلقائي بسبب غياب حساس الإضاءة.
  • مستشعر التقارب الخاص بالمكالمات يعتمد على السوفت وير.
  • الأداء غير الأقوى بفضل المعالج Unisoc T603، ويظهر أداءً ضعيفًا في الألعاب، لكنه مقبول للأستخدام اليومي بالنسبة لسعر الهاتف.
  • يستغرق الشحن وقتًا طويلاً بسبب قدرة الشحن الضعيفة.
  • أداء متواضع من الكاميرات كما هو معتاد في الهواتف الاقتصادية.
  • لا يدعم الهاتف ميكروفونًا إضافيًا لعزل الضوضاء.
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Mostafa zainمنذ 16 ساعة
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