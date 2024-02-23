موعد مباراة الأهلي وميدياما الغانى اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2024… والقنوات المجانية الناقلة

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغانى، ينهي النادي الأهلي المران الأخيرة استعداداً لمواجهة فريق ميدياما الغاني والتي من المقرر أن تقام مساء يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال افريقي 2024…

حيث واجه النادي الأهلي الكثير من الصعوبات خلال رحلته من القاهرة إلى كوماسي، بداية من تعطل الطائرة قبل السفر من مطار القاهرة، وهذا ما تسبب في تعطيل السفر لمدة ساعتين ، وتتعطل الطائرة مرة أخرى في مطار اكرا بالعاصمة الغانية، وذلك بعد ارتطام مقدمة الطائرة مع المعدة المسؤولة عن تزويد الوقود قبل استكمال الرحلة إلى مدينة كوماسي، مما أدى إلى عدم طيران الطائرة، وعلى الفور تدخل مسؤولي النادي الأهلي والسفارة المصرية بغانا وقاموا بحل المشكلة، وتم توفير طائرة أخرى في صباح يوم الخميس وتم نقل البعثة إلى مدينة كوماسي.

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغانى

ومن المقرر أن تنطلق صافرة الحكم لمباراة الأهلي وميدياما الغاني ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا 2024، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، والثامنة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وميدياما

وسوف تنقل مباراة الاهلي وميدياما عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية والتي تعد الناقل الحصري والوحيد لبطولة ابطال افريقيا، والتي يمكنكم استقبالها من خلال ادخال التردد التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 12264.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطـأ: 3\4.

الاستقطاب: أفقي.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي

وكشف المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيلة فريقه أمام فريق ميدياما الغاني، والتي جاءت كالتالي: