اشتعلت الأحداث.. مسلسل قيامة عثمان 149 Kurulus Osman 149 عبر تردد قناة الفجر الجزائرية وكافة القنوات الناقلة

يبحث كثير من عشاق المسلسلات التركية عن مسلسل قيامة عثمان 149 حيث يعتبر المسلسل التركي الشهير من أشهر وأكبر المسلسلات التاريخية التي لها قاعدة جمهورية كبيرة ويحكي المسلسل قصة المؤسس عثمان مؤسس الدولة العثمانية ويبحث محبو الدراما التركية عن موعد بث الحلقات حيث يتم عرض الحلقات بشكل أسبوعي وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول المسلسل التاريخي.

مسلسل قيامة عثمان 149

يبحث محبو الدراما التركية عن مسلسل قيامة عثمان 149 حيث اقترب موعد بث الحلقة الأسبوعية حيث تعرض الحلقات بشكل أسبوعي على القنوات التركية ثم تدبلج الحلقات حتى تعرض مباشرة على الشاشات العربية ويترقب الجمهور العربي باستمرار موعد بث الحلقات وجميع القنوات الناقلة للمسلسل حيث يعرض المسلسل على عدة قنوات بشكل مدبلج وبأعلى جودة وأفضل صورة ومن أهم القنوات الناقلة للمسلسل التركي الشهير مايلي :

يعرض المسلسل بشكلٍ أسبوعي على قناة إي تي في التركية في مساء يوم الأربعاء في تمام الساعة الـ 8 مساءً بتوقيت القاهرة

على أن يعرض المسلسل في اليوم التالي على شاشات قناة الفجر الجزائرية في مساء يوم الخميس في تمام الساعة ال10 مساءً

يعرض المسلسل أيضًا على الموقع التركي قصة عشق بشكل مترجم وبأعلى جودة.

يعرض المسلسل التركي الشهير أيضًا على منصات Dailymotion بشكل مترجم

تردد القنوات الناقلة للمسلسل

يعرض المسلسل على عدة قنوات وتحرص تلك القنوات على عرض المسلسل بأعلى جودة وأفضل صورة وبشكل مجاني كامل ويبحث محبو المسلسل التاريخي عن تردد القنوات الناقلة للمسلسل وتردد القنوات هي كالآتي :

تردد قناة atv التركية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10796

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

تردد قناة atv التركية على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12692

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب : عمودي

معامل تصحيح الخطأ ⅚

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد : 12304

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ ¾

تردد قناة الفجر الجزائرية