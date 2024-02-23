اجري سجل بسرعه وخذلك 100 جنيه”.. منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه 2024 لهذه الفئات.. مستني ايه يلا سجل ياعم.!!

تعد منحة العمالة الغير منتظمة بقيمة 1000 جنيه واحدة من السياسات الاجتماعية التي تستهدف دعم هذه الفئة من العمالة في مصر والتي تعاني من غياب الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي فقد أعلنت الحكومة المصرية عن توفير هذه المنحة للعمالة الغير منتظمة ابتداءً من عام 2024 بهدف تخفيف العبء المالي عن كاهل هذه الفئة وتحفيزهم على مواصلة العمل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ودعم الطبقات الضعيفة في المجتمع وعلى الرغم من أن العمالة الغير منتظمة تشكل نسبة صغيرة من القوى العاملة في مصر إلا أنها تعد من أكثر الفئات تضرراً من تبعات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

شروط التسجيل في المنحه

الجهاز الحكومي ينص على مجموعة من الشروط التي يجب توفرها للحصول على المنحة، بموجبها يجب أن يكون المتقدم من العاملين اليوميين أو غيرهم من غير العاملين في الجهاز الحكومي أو القطاع الخاص ولم يتم صرف منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1000 جنيه لأولئك الذين لا يتوافرون على الشروط المطلوبة.

طريقة التسجيل في المنحه

الحكومة تستهدف فئات معينة للحصول على المنحة الاستثنائية حيث يجب أن يكون المتقدم من الجنسية المصرية ومقيم بالبلاد وأن يكون دخله الشهري أقل من 2000 جنيه وأن لا تكون لديه أصول مالية أو سجلات تجارية ويجب أن يكون عمره بين 25 و60 عام وللتسجيل يجب اتباع الخطوات التالية