الإتحاد الدولي يعلن تصنيف الفيفا للمنتخبات 2024 بعد انتهاء بطولتي كأس آسيا وأفريقيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تصنيف الفيفا للمنتخبات 2024، وذلك عقب الانتهاء من بطولتي كأس آسيا وكأس افريقيا، وحيث حصلت مصر على المستوى 36 من الترتيب، لذلك يبحث محبي الساحرة المستديرة عن عن تصنيف الفيفا، والجدبر بالذكر أن الأرجنتين قد حصلت على المركز الأول في تصنيف الفيفا، وفيما هو آت نوضح لكم التصنيف فضلاً تابعونا.

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2024

صرح الإتحاد الدولي لكرة القدم عن تصنيف الفيفا العالمي والذي حصلت فيه الأرجنتين على الصدارة بالمركز الأول، فيما غابت المنتخبات العربية عن هذا الترتيب والذي يشمل المنتخبات الأوربية والأمريكية، حيث جاء التصنيف العالمي كالتالي:

جاء في المركز الأول منتخب الأرجنتين.

وفي المركز الثاني منتخب فرنسا.

والمركز الثالث من نصيب منتخب انجلترا.

والمركز الرابع لمنتخب بلجيكا.

المركز الخامس حصل عليه منتخب البرازيل.

المركز السادس من نصيب منتخب هولندا.

المركز السابع حصل عليه منتخب البرتغال.

المركز الثامن منتخب إسبانيا.

والمركز التاسع حصل عليه منتخب إيطاليا.

المركز العاشر والأخير لمنتخب كرواتيا.

تصنيف الفيفا للمنتخبات قارة أفريقيا 2024

ازداد محركات البحث حول تصنيف الفيفا للمنتخبات وخصوصاً بعد انتهاء البطولات المقامة لكأس آسيا وبطولة أمم إفريقيا، بحيث يكون ترتيب الفيفا الخاص بالمنتخبات الإفريقية كالتالي: