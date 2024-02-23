“الذهب رخص خالص ياولاد”.. انخفاض جنوني يضرب اسعار الذهب اليوم الجمعه 23 فبراير 2024.. اجري بسرعة هات الشبكة..!!

تعتبر أسعار الذهب من أهم المواضيع التي تشغل بال الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم فهو ليس فقط معدناً ثميناً يستخدم في صناعة المجوهرات والزينة بل يعتبر أيضاً مؤشر اقتصادي هام يستخدم في الاستقرار الاقتصادي والسياسي وفي الوقت الحاضر يشهد سوق الذهب تقلبات كبيرة في أسعاره حيث تتأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية مثل تقلبات سوق الأسهم قرارات البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية في العالم.

توقعات اسعار الذهب

تواصلت انخفاض سعر أوقية الذهب العالمية للجلسة الخامسة على التوالي مستفيدة من تراجع مستويات الدولار الأمريكي في انتظار محضر اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي من المتوقع أن يكشف عن توجهات السياسة النقدية المستقبلية وسجل سعر أوقية الذهب العالمية أعلى مستوى لها خلال الأسبوع عند 2032 دولار مع استمرار اتجاهها الذي تم كسره مؤخراً لكنها عادت للتراجع قليلاً ليصل إلى 2028 دولار للأوقية.

اسعار الذهب اليوم

يعتبر سعر الذهب اليوم أحد أهم الأسعار التي يبحث عنها الكثيرون فهو يتغير بشكل يومي بناءً على عدد من العوامل ولكن يجب علينا أن نتذكر أن الذهب ليس فقط مصدر ربح للمستثمرين بل هو أيضاً مورد لتخزين الثروة والاستثمار الآمن في حالات الأزمات الاقتصادية.

تحظى أسعار الذهب بثبات اليوم حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 في الجمعة 23 فبراير 2024 3886 جنيه.

وفيما يتعلق بعيار 21 فقد سجل سعر الجرام نحو 3400 جنيه في الذكرى نفسها.

أما بالنسبة لعيار 18 فقد استقر سعر الذهب اليومي عند 2914 جنيه.

وفيما يخص الجنيه الذهب فقد بلغ سعره اليومي حوالي 27200 جنيه.

على الصعيد العالمي فقد استقر سعر الذهب عند مستوى 2024 دولارًا في البورصة العالمية اليوم الجمعة 23 فبراير.

سعر الذهب بالدمغة والمصنعية