إليكم تردد قناة اليرموك الجديد على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث (2024) مع لمحة عنها

سنزودكم اليوم بتردد قناة اليرموك الجديد بآخر تحديث لعام 2024، حيث زادت عمليات البحث في الآونة الأخيرة عن تردد هذه القناة التي تقوم بتقديم برامج متنوعة بدايةً بالمسلسلات الدرامية المدبلجة والعربية الأصلية مثل المصرية والشامية، وانتهاءً ببث العديد من البرامج الحوارية والتفاعلية مع المشاهدين، ولعل أبرز البرامج التي تحظى بمتابعة عالية في القناة هي البرامج الدينية، وفي هذا المقال سوف نتعرف على تردد قناة اليرموك مع لمحة عن أهم برامجها الدينية، فإليكم التفاصيل.

التفاصيل التقنية لتردد قناة اليرموك الجديد على القمر الصناعي نايل سات 2024

يمكن لمحبي قناة اليرموك متابعتها بجودة عالية عبر ضبط ترددها الجديد الموضح في النقاط التالية.

التردد 11678

معدل الاستقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ 4\3

معدل الترميز 27500

علماً أن اسم القناة على قائمة القنوات هو Yarmouk.

لمحة عن المحتوى التثقيفي الديني في قناة اليرموك Yarmouk

كما أسلفنا بالذكر، تحظى البرامج الدينية في قناة اليرموك بإقبال جماهيري عالٍ، قد يعود ذلك بسبب جودة المحتوى المقدم في هذه البرامج، أو بسبب جودة المقدمين أنفسهم، وفي حال ضبطكم لتردد قناة اليرموك ستشاهدون العديد من البرامج الدينية مثل برنامج “سيرة المصطفى” الذي يقوم بتقديمه الدكتور علي الصلابي، وبرنامج الدين والدنيا المقدم بواسطة الدكتور أحمد نوفل، وأشراط الساعة الذي يطل به الإعلامي سلطان العقلاني ملقياً العديد من المعلومات الثقافية والدينية الهامة، كما تهتم القناة بالقضايا العربية والإسلامية والسياسية، ويبرز ذلك من خلال برنامجها “نافذة على المقدس” وهو الذي تم تغيير اسمه منذ مدة قصيرة.

لمحة عن قناة اليرموك وسبب شهرتها

قناة اليرموك هي قناة أردنية تم تأسيسها منذ عام 2012، تبث الأخبار والبرامج المنوعة إضافة إلى المسلسلات والأفلام العربية والمدبلجة خصوصاً، ويتم بث محتواها على القمر الصناعي نايل سات، وعلى الرغم من شهرة برامجها الدينية التي تحدثنا عنها، إلا أن سبب تعرّف المشاهدين العرب عليها لم يكن بسبب تلك البرامج الدينية وحسب، بل لأنها تبث العديد من المسلسلات العربية المشهورة، وكانت من أولى القنوات التي قامت ببث مسلسل “قيامة أرطغل” وهو مسلسل تركي ذائع الصيت، وتمت دبلجته للغة العربية.