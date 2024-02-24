موعد إيداع دعم سكني لشهر فبراير 2024 وشروط الاستحقاق

مع بقاء أيام قليلة على إيداع دعم سكني لشهر فبراير 2024 يزداد تساءل المواطنين حول موعد إيداع الدعم لهذا الشهر، يعد برنامج سكن أحد البرامج التي تقدمها الحكومة السعودية لمساعدة المواطنين ومحدودي الدخل في الحصول على مسكن.

موعد إيداع دعم سكني لشهر فبراير 2024

برنامج السكني قد حدد يوم 24 من كل شهر ميلادي كتاريخ لإيداع الدعم للمستفيدين، ولكن في بعض الحالات قد يتأخر الإيداع بسبب تزامنه مع عطلة نهاية الأسبوع أو العطلة الرسمية في البنوك، مما يؤدي إلى تأخر استلام الدعم إلى اليوم الأول العملي بعد هذه العطلة، ويتم إتاحة فترة خمسة أيام عمل لعملية الإيداع، حسبما أوضح برنامج السكني، ويقابل موعد إيداع الدعم لهذا الشهر يوم السبت لذا يتأجل موعد الصرف لليوم التالي الأحد 25 فبراير 2024.

شروط استحقاق دعم سكني 1445

شروط الحصول على الدعم السكني تشمل: