قناة تعليمية للأطفال.. إليكم تردد قناة عين السعودية المدرسية الجديد على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث (1445)

تمتاز قناة عين السعودية المدرسية باعتبارها كواحدة من أبرز القنوات التعليمية العربية وخصوصاً في الخليج العربي، وتتميز هذه القناة بجودتها العالية وعرضها بصورة عالية الوضوح، وتتبنى القناة منهجاً تعليمياً مميزاً، حيث تقدم محتوى تعليمي بإشراف مدرسين مختصين يعرضون دروساً تثقيفية تربوية ومدرسية تساهم في تنمية قدرات ومهارات مشاهديها من الأطفال، وسنقدم في هذا المقال استعراضاً لتردد القناة وأهم مميزاتها، فلنلقي نظرة عن كثب على ما تقدمه من خدمات تعليمية متميزة.

لمحة عن قناة العين السعودية التعليمية المدرسية

تقوم قناة العين السعودية التعليمية بتقديم محتوى تعليمي هادف، عوضاً عن إتاحة الدروس التعليمية للطلاب في الصفوف المختلفة بشكل مجاني دون رسوم إضافية، كما تقوم القناة بمساعدة الطلاب في تبسيط معلومات المناهج التعليمية وحل المسائل والأسئلة الصعبة، ويتم توزيع الدروس على فترات مختلفة بشكل منظم، كما تقدم القناة جدول دروس يومية لطلاب التعليم المستمر، حيث يبدأ بثها في تمام الساعة 7:00 صباحاً، وتتم إعادة الدروس على مدار اليوم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للطلاب الاستفادة من متابعة الدروس عبر رابط قناة العين على منصة YouTube أو منصة مدرستي التعليمية السعودية.

تردد قناة العين السعودية المدرسية بآخر تحديث 1445

يمكن لمحبي قناة عين السعودية التعليمية متابعتها دروسها ومحتواها التعليمي المتنوع بقوة إشارة عالية عبر ضبط ترددها الجديد، وسنقوم بذكر التردد لكم في هذه النقاط التالية.

التردد: 12437

معدل الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 4\3

معدل الترميز: 27500

جودة البث: عالي الدقة

يذكر أن اسم القناة على قائمة القنوات سيكون “عين السعودية التعليمية”.