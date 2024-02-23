قصة عشق .. مسلسل طائر الرفراف 59 Yali Çapini 59 مترجمة عبر تردد قناة ستار تي في وجميع القنوات الناقلة بجودة HD

يبحث كثير من محبي الدراما التركية عن مسلسل طائر الرفراف 59 حيث يعتبر المسلسل التركي الشهير من أحدث المسلسلات على الساحة وأكثر المسلسلات التي لاقت جدلًا واسعًا في الوطن العربي كافة حيث إن للمسلسل قاعدة جماهيرية كبيرة يترقبون موعد عرض الحلقات بشكل مستمر وتعرض الحلقات الخاصة بالمسلسل الشهير بشكل أسبوعي على الشاشات التركية على أن تعرض الحلقات لاحقًا على الشاشات العربية في اليوم التالي وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول عرض المسلسل الشهير.

مسلسل طائر الرفراف 59

يبحث محبو الدراما التركية عن مسلسل طائر الرفراف 59 حيث تعرض الحلقات بشكل أسبوعي على الشاشات التركية على أن تعرض الحلقات في اليوم التالي على الشاشات العربية بشكل مدبلج ويعرض المسلسل المشهور على القنوات بأعلى جودة وأفضل صورة ومن أهم القنوات الناقلة للمسلسل التركي هي :

قناة ستار تي في التركية تعرض القناة المسلسل في تمام الساعة ال8 مساءً بتوقيت القاهرة في يوم الجمعة من كل أسبوع بأعلى جودة وأفضل صورة

تعرض الحلقات أيضًا على قناة الفجر الجزائرية بشكل أسبوعي في مساء يوم السبت في تمام الساعة ال10 مساءً بأفضل وأعلى جودة

تعرض أيضًا الحلقات على موقع قصة عشق التركي بشكل مدبلج وبجودة HD

يعرض المسلسل أيضًا على المنصة الإلكترونية منصة Dailymotion بأفضل جودة وصورة

تردد القنوات الناقلة للمسلسل

يعرض المسلسل التركي الشهير برامجه على عدة قنوات ويبحث محبي المسلسل على تردد القنوات الناقلة للمسلسل وتردد القنوات كالتالي:

تردد قناة ستار تي في التركية

القمر الصناعي نايل سات

معدل الترميز 27500

التردد 10992

الاستقطاب عمودي

معامل تصحيح الخطأ ⅚

تردد قناة ستار تي في التركية على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11604

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 9/8

الاستقطاب: عمودي

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة للمسلسل التركي