“هتروح بيتك لعيالك من الظهر”.. قرار حكومى بتخفيض ساعات العمل لهذه الفئات طبقا لقانون العمل الجديد .. ياسعدك ياهناك ياللى منهم

فرح الموظفون عندما سمعوا قرار تخفيض ساعات العمل بعد أن تم تعديل قانون العمل الجديد وذلك من أجل راحة الموظفين العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة حيث أن الهدف من تعديل هذا القانون هو ضمان كافة الحقوق والواجبات للعمال وأصحاب العمل في المصالح الحكومية والخاصة ولذلك قد أكد رئيس مجلس الوزراء بأن هذا القرار سوف يتم تنفيذه خلال الأيام القليلة المقبلة تابعوا معنا.

قرار تخفيض ساعات العمل

تم تعديل قانون العمل الجديد وذلك طبقا للمادة رقم 131 في قانون العمل بأن رئيس مجلس الوزراء قد أكد على انتهاء دوام العمل قبل ساعة واحدة من الموعد الرسمي المحدد وأن هذا القانون تم تعديله بأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي واذاكر يبدأ العمل على تطبيقه.

الفئات التي لها الحق في تخفيض ساعات العمل

تم إصدار هذا القانون الجديد ليكون في صالح بعض الفئات التي لها الحق في ذلك وليس كل الفئات ومن الفئات التي تحتاج إلى هذا النظام الجديد ما يلي:

الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية.

آباء الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

الأمهات المرضعة اللاتي عمر أطفالهن أقل من سنتين.

الأقارب من الدرجة الثانية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

تم تطبيق هذا القرار بأن هذه الفئات لها الحق في انتهاء الدوام الخاص بهم قبل الموعد الرسمي بساعة واحدة وذلك من أجل توفير الراحة والدعم لهؤلاء الفئات وبالأخص المرأة المرضعة.

توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العمل

قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بأنه لابد من الحد من القوى العاملة في المصالح الحكومية وأن يتم إعادة تشغيل نظام الحضور المتبادل في الأيام بين الموظفين وقد أكد على ضرورة تطبيق هذا القرار من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.