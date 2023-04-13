فاتورة التليفون الارضي
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وانت في البيت.. دفع فاتورة التليفون الارضي شهر ابريل 2023 من خلال المصرية للاتصالات te.eg

فاتورة التليفون الارضي

أميرة جنديةمنذ 4 ساعات
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سداد فاتورة التليفون الارضي من أكثر المعاملات التي يبحث عنها الكثير من المواطنين، يبحثون أيضا عن طرق السداد، لذلك ومن خلال هذا المقال نقدم لكم أهم التفاصيل الخاصة بطرق دفع فواتير التليفون، وخطوات الاستعلام، بالإضافة إلى مجموعة من التفاصيل حول قرارات شركة المصرية للاتصالات، تابعوا معنا الفقرات التالية.

موعد سداد فاتورة التليفون الارضي 

تزامناً مع موعد سداد فاتورة التليفون الارضي لشهر ابريل، والتي من المقرر سدادها في منتصف الشهر، تقدم شركة المصرية للاتصالات العديد من الخدمات التي تسهل على المواطنين سداد الفاتورة والإستعلام عنها، وقد نوهت الشركة على موعد السداد، وهو يوم السبت الموافق 15 أبريل، ويمكن للجميع إختيار طريقة الدفع المناسبة، حيث توفر الشركة العديد من الطرق سواء للدفع أو الاستعلام، ومن خلال الفقرة التالية نعرض لكم طرق الدفع والإستعلام.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 

للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي:

فاتورة التليفون الارضي

  • قم بزيارة موقع الشركة وقم بإدخال كود المنطقة الخاصة بك.
  • ثم ادخل رقم الهاتف.
  • بعد ذلك قم بالضغط على كلمة اعرض الفواتير.

كما يمكنكم أيضاً استخدام طرق الدفع المتعددة، حيث توفر الشركة امكانية سداد فاتورة التليفون الأرضي في البريد، أو من خلال خدمة فودافون كاش، كما يمكن الدفع عن طريق خدمة فوري من أي مكان، أو ماكينات ATM  الخاصة بالبنك الأهلي، أو ماكينات بنك CIB، وفي حالة الدفع عن طريق الفيزا، قم بالإنتهاء من الخطوات السابقة، ثم ادخل بيانات الفيزا، يتم خصم الفاتورة عن طريق البنك، كما تقدم خدمة we pay خدمة الدفع، وتمنح الشركة فرصة لمدة سبعة أشهر قبل قطع الخدمة نهائياً.

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أميرة جنديةمنذ 4 ساعات
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