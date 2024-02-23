أفضل 10 منتخبات في العالم.. تصنيف الفيفا للمنتخبات 2024

قام الاتحاد الدولي لكرة القدم بالكشف عن تصنيف المنتخبات حول العالم، حيث إن الفيفا يقوم بترتيب جميع المنتخبات من حيث الأفضل بشكل مستمر، ويتم الإعلان عن ذلك الترتيب في نهاية كل شهر، وكذلك بعد انتهاء إحدى البطولات التي يكون هو الراعي والمشرف الرئيسي عليها، ويتابع جماهير كل منتخب دولي ترتيب ذلك المنتخب في تصنيف الفيفا الذي يتم عرضه من قبلها.

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2024

جاء تصنيف الفيفا لأفضل المنتخبات على مستوى العالم، من حيث الإنجازات والبطولات التي يحققها المنتخب خلال الفترة السابقة للتصنيف كما ما يلي:

يأتي منتخب الأرجنتين في المقدمة بعدد نقاط 1855.20.

ثم منتخب فرنسا، وعدد نقاطه 1845.44.

يليه منتخب إنجلترا، وعدد النقاط 1800.05.

يأتي بعده منتخب بلجيكا بعدد نقاط 1798.46.

ثم منتخب البرازيل، وعدد نقاطه 1784.09.

منتخب هولندا بعدد النقاط 1745.48.

منتخب البرتغال، وعدد النقاط هو 1745.06.

ثم منتخب إسبانيا بعدد نقاط 1732.64.

منتخب إيطالي، وذلك لإحرازه النقاط 1718.82.

أخيرا منتخب كرواتيا، وعدد النقاط له 1717.57.

تصنيف الفيفا لمنتخبات إفريقيا 2024

أما في تصنيف الفيفا لأفضل المنتخبات في إفريقيا هي الآتي: