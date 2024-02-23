زغاريط للصبح.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة 50% شوف حسابك

نقدم لكم موعد صرف معاشات شهر مارس 2024، ينتظر الكثيرون معاشات شهر مارس خاصةً عقب إعلان فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن زيادة في قيمة المعاشات تصل إلى 15% لما يصل إلى 13 مليون مصري بتكلفة 74 مليار جنيه، وكذلك زيادة في معاش تكافل وكرامة قدرها 15% بتكلفة 5.5 مليار جنيه، وذلك تخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطن المصري.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 حيث يبدأ صرف المعاشات اعتبارًا من يوم 1 مارس 2024، ويستمر لمدة 6 أيام، وقد تم تحديد صرف المعاشات بناء على الجدول التالي:

الشريحة الأولى تكون في يومي 1، 2 من مارس 2024 وتكون لمن يتقاضون معاشًا أكثر من 1000 جنيه مصري.

الشريحة الثانية وتكون في يومي 3،4 مارس 2024 لمن يتقاضون معاشًا أكثر من 2000 جنيه مصري.

الشريحة الثالثة وتكون في يومي 5،6 مارس 2024 لمن يتقاضون معاشًا أكثر من 3000 جنيه مصري.

أماكن صرف معاشات شهر مارس 2024

يمكن لذوي المعاشات صرف معاشاتهم من عدة أماكن وتشمل ما يلي:

هيئة البريد المصري.

منافذ شركة فوري.

فروع بنك ناصر الاجتماعي.

ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك ATM.

البنوك التجارية.

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

بنوك القرى.

طريقة الاستعلام عن معاش شهر مارس 2024

يمكن للمواطنين ذوي المعاشات الاستعلام عن معاش شهر مارس 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية: