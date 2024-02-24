بـ الرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة 2024 وكيفية تقديم شكوى

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إمكانية الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي، وذلك للحصول على الدعم المقدم من قبل برنامج الوزارة الذي يستهدف دعم المواطنين الذين لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم المنزلية، يتيح البرنامج أيضًا صرف المعاشات في الأوقات المحددة، وتم تكثيف الخدمات في الوقت الحالي نظرًا لارتفاع أسعار السلع الغذائية والمستلزمات الأخرى، وفقًا لإعلان الوزارة، يقوم البرنامج بدعم عدد كبير من المواطنين يصل إلى 22 مليون مواطن، حيث يتم توجيه الدعم إلى نسبة تقدر بـ 5.2 مليون أسرة، ويصل إجمالي الدعم المقدم لهم إلى قيمة تصل إلى 41 مليار جنيه، وتشير الوزارة إلى استمرارية خدماتها للفئات المادية الأكثر احتياجًا، بهدف توفير الدعم لهم وتحقيق المساواة بينهم وبين باقي أفراد المجتمع.

خطوات الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة 2024

يوفر برنامج تكافل وكرامة إمكانية الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة من خلال الرقم القومي، يمكنك القيام بذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

انقر على أيقونة “استعلام عن النتيجة”، وستكون هذه الأيقونة متاحة في أعلى الصفحة على الجهة اليسارى.

أدخل الرقم القومي الخاص بك الذي يتألف من 14 رقمًا في الحقل المخصص له.

انقر على كلمة “استعلام عن المعاش”.

بعد القيام بذلك، ستظهر نتيجة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، حيث يمكنك معرفة ما إذا كانت الحالة سارية أم موقوفة أو متجمدة.

خطوات تقديم شكاوي تكافل وكرامة

في حال واجهت أي مشكلة مع برنامج تكافل وكرامة وترغب في تقديم تظلم، يمكنك اتباع الخطوات التالية بسهولة: