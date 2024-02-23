شوف مصر بقت الكام .. تصنيف FIFA للمنتخبات 2024 الأفضل في العالم

يتساءل الجمهور الآن عن تصنيف FIFA للمنتخبات 2024، ويتم التساؤل أيضًا عن ترتيب مصر، وتجدر الإشارة بأن المنتخب المصري يكون بالمركز السادس والثلاثون في العالم بين المنتخبات الفضلى، إذ إه تراجع بذلك عن المركز السابق له بحوال 3 مراكز، وفيما يلي في هذا المقال سوف نوضح لكم التصنيف بالتفصيل المتعلق بالفيفا للمنتخبات للعام الجاري 2024م.

تصنيف FIFA للمنتخبات 2024

في الحقيقة أن النهضة الخاصة بفريق اتحاد كرة القدم، بين تصنيف FIFA للمنتخبات 2024، ففي الحقيقة أن النهضة الخاصة بفريق اتحاد كرة القدم، بين تصنيف الفيفا، ومن الجدير بالذكر أن من التصنيفات الأفضل بتلك السنه بقمة الترتيب هو الأرجنتين، ومن المفترض أنه يتم مواكبة الاطلاع على النتائج الخاصة بالمنتخبات التي تقوم بالمساهمة في البطولات الدولية التي تعرف طوال السنوات السابقة، وفي تلك السنة تمت إقامة بطولة كأس أسيا بالإضافة إلى كأس أمم أفريقيا بالشهرين الحاليين يناير وكذلك شهر فبراير، هذا بجانب أنه سيتم إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية يورو في تلك السنة الحالية وأيضا بطولة كوبا أمريكا بالشهر القادم من يونيو وكذلك شهر يوليو.

المنتخبات الإفريقية الأفضل في تصنيف فيفا 2024

يتم التساؤل من جانب الأشخاص عن المنتخبات الأفريقية العشرة الأفضل لتلك السنة، إذ إن منتخب المغرب احتل الترتيب 12 ويعد الأول بأفريقيا بحوالي 1663.39 نقطة، وبعده منتخب السنغال الحاصل على 17 عالميًا، ويعد الثاني إفريقيا بحوالي 1620.74 نقطة، وبعدها منتخب نيجيريا الذي يكون في المركز الثامن عشر، والذي يكون الثالث في العالم بحوالي 1522.26 نقطة، كما أنه فيما يلي المنتخبات الباقية بالترتيب: