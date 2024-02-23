“اجري بسرعه ضيف العيال”.. اضافة المواليد الجديدة على بطاقة التموين 2024.. هي دي الاخبار ولابلاش..!!

تعتبر إضافة المواليد على بطاقة التموين خطوة مهمة وضرورية لتحسين النظام الغذائي وتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمحتاجة في مصر. وقد أعلنت الحكومة عن خطتها للبدء في تنفيذ هذه الخطوة اعتباراً من عام 2024 وذلك بضرورة إضافة رقم الهوية القومية للمواليد حديثاً على بطاقات التموين يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة المصرية لتحسين أداء نظام الدعم الغذائي وضمان وصول المساعدات لمن يحق لهم بشكل أفضل وأكثر فاعلية وتأتي أيضاً هذه الخطوة لمواكبة التطورات التكنولوجية والتحديثات في النظام الإلكتروني لبطاقات التموين والتي تهدف إلى توفير بيئة عمل أفضل وأكثر شفافية.

اضافة المواليد الجديدة

إضافة المواليد على بطاقات التموين بالرقم القومي ستسهم في تحسين عملية توزيع المساعدات الغذائية وتحديث بيانات المستفيدين بشكل دقيق وفعال. حيث سيتمكن الجهات المسؤولة من تحديد عدد أفراد الأسرة بشكل أدق ومتابعة تحديثاتها بشكل دوري مما يضمن عدم تكرار البيانات وضمان توجيه المساعدات لمن يستحقها فعلاً.

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اختر إضافة تواريخ الميلاد للمستفيدين.

قم بتحديد الأطفال الذين ترغب في إضافتهم.

انقر على الزر التالي.

انقر على زر الحفظ وتابع حالة الطلب حتى يتم إضافتهم بنجاح.

توقيت اضافة المواليد

تم الإعلان من قبل بعض المصادر العاملة في وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توقعات بضمّ مواليد جدد إلى بطاقات التموين للعام 2024 بعد الموافقة المتوقعة على طلب الوزير من مجلس الوزراء ضمن قرارات الموازنة العامة للدولة للعام الجاري يتوقع أن يتم ذلك في شهر يوليو من هذا العام.