“مفيش زن من دلوقتي تاني”.. تردد قناة طيور الجنه الجديد 2024 بجودة مرتقعة.. نزليها بقا يلا وفرحي العيال مستنيه ايه .!!

تردد قناة طيور الجنة هو موضوع شغل أذهان الكثير من الناس خاصة الأهالي الذين يبحثون عن برامج تربوية وتعليمية ودينينة لأبنائهم وتعتبر قناة طيور الجنة من أبرز القنوات التي تقدم محتوى مناسب للأطفال بشكل ممتع ومثقف وتعتبر قناة طيور الجنة واحدة من القنوات الفضائية الرائدة والافضل في مجال بث البرامج الهادفة للأطفال حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والتربوية التي تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتثقيفهم بطريقة مشوقة ومسلية ولذيذة.

تردد قناة طيور الجنه الجديد

قناة طيور الجنة تعمل على بث رسائل مختلفة ومميزة للأطفال من خلال تقديم مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تحثهم على التفكير الإبداعي وتعزز قدراتهم العقلية تتميز القناة بمحتواها الشيق والمثير الذي يهدف إلى تحفيز الأطفال على تطوير مهاراتهم واكتساب القيم الإيجابية يجد الأهالي إقبالاً كبيراً على قناة طيور الجنة نظراً للجهود الجبارة التي تقوم بها في إثراء حياة الصغار بطريقة ترفيهية وتعليمية. يمكن القول بأن دور القناة يتجاوز تقديم المحتوى الترفيهي ليشمل العمل على بناء أسس قوية للقيم الإيجابية للأجيال القادمة.

القمر الصناعي للقناة النايل سات. التردد: 11274، 11258. كذلك معامل الاستقطاب أفقي. معامل الترميز 27500. كما معامل تصحيح الخطأ 3/4.

مميزات قناة طيور الجنه

بعض مميزات قناة طيور الجنة تشمل