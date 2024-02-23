لولو يا لولو عامله ايه.. نزل تردد قناة وناسة الجديد 2024 على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات

أخذت قناة وناسة أطفال شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة، حيث إنها تقوم على إذاعة العديد من البرامج الطفولية والمميزة، إضافة إلى الأفلام والمسلسلات الكرتونية التي يعشقها ملايين الأطفال في مختلف الدول العربية، هذا وأن القناة تقوم بتقديم محتوى ثقافي وتعليمي وغيره من المحتويات الأخرى، ويمكن القيام بإستقبال القناة كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة أطفال

أصبح من السهل إمكانية القيام بإستقبال قناة وناسة أطفال الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي الخاص بقناة وناسة يكون النايل سات.

التردد الجديد للقناة يكون 11470.

استقطاب قناة وناسة يكون عمودي.

معامل الترميز فهو 27500.

التشفير يكون مجانًا.

تردد قناة وناسة أطفال 2024 العرب سات

ويمكن التعرف على التردد الجديد لقناة وناسة أطفال على الأقمار الصناعية العرب سات، وفقًا للأتي:-

القمر الصناعي هو العرب سات.

بينما التردد الخاص بالقناة هو 11270.

استقطاب القناة هو عمودي.

معامل الترميز يكون 27500.

خطوات استقبال قناة وناسة أطفال

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة وناسة أطفال على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا للأتي:-