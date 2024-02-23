“احسب معاشك بعد الزيادة”موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 ….. ورابط الاستعلام nosi.gov.eg

يهتم عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة بالبحث عن موعد صرف معاشات شهر مارس 2024، والتي يتم صرفها لما يقرب من 11 مليون مواطن مصري ، وكانت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي أعلنت عن موعد صرف معاشات شهر مارس 2024، بالزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تقدر بنسبة 15% ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الإستعلام عن الزيادة الجديدة وموعد صرف المعاشات ……

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

وقد أعلنت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي عن موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي منتصف الشهر الماضي، والتي من المقرر أن يتم صرفها لما بقرب من 11 مليون مواطن وسوف يتم صرف معاشات مارس تحديداً بداية من يوم الجمعة الموافق 1 مارس 2024، وسوف يستمر الصرف لمدة 6 أيام .

وصرح مصدر مسؤول بوزارة المالية إلى أنه من المقرر أن يتم تطبيق زيادة المعاشات بنسبة 15% على حوالي 13 مليون مواطن بتكلفة تقرب من 74 مليار جنيه، كما أوصى الرئيس أيضاً بزيادة معاشات نكافل وكرامة بنسبة 15% بتكلفة تتخطى الـ 5 مليار جنيه والتي من المقرر أن يتم صرفها في مارس المقبل لأصحاب معاش تكافل وكرامة.

جدول صرف معاشات شهر مارس 2024

تبدأ الشريحة الأولى في صرف معاش شهر مارس والتي تتقاضى 1000 جنيه بداية من يوم 1 و2 مارس 2024.

الشريحة الثانية والتي تبدأ في صرف مستحقاتها في يومي 3و 4 مارس 2024.

أما الشريحة الثالثة فتبدأ صرف مستحقاتها في يومي 5 و6 مارس 2024 .

ما هي أماكن صرف معاشات شهر مارس 2024

وتيسيراً على المواطنين من أصحاب المعاشات فقد أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن عدد من المنافذ لصرف معاشات شهر مارس تيسيراً على المواطنين وخاصة كبار السن والسيدات، والتي يمكنكم صرف مستحقاتكم من خلال المنافذ التالية:

مكاتب البريد المصري.

المحافظ الالكترونية التابعة لشركات المحمول.

ماكينات الصراف الآلي.

فروع البنوك التجارية والمصرية.

رابط الاستعلام عن زيادة معاشات مارس 2024