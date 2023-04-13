خد بالك.. غرامة 20 ألف جنيه في قانون المرور لمن يقوم بهذه الأخطاء أثناء القيادة

غرامة 20 ألف جنيه في قانون المرور صادر من قبل الإدارة العامة، حيث تم إطلاق حملة مرورية الهدف منها سلامة المواطنين على الطريق، حيث يتم حصر السيارات المخالفة، وذلك من خلال الكشف عن السيارات غير المرخصة، بالإضافة إلى الدراجات النارية، وقد أعلنت الإدارة العامة للمرور مجموعة من القرارات من بينها عقوبة وغرامة على قائدي السيارات بدون رخصة، وبالفعل بدأت الحملة، ومن خلال هذا المقال نقدم لكم أهم التفاصيل.

غرامة 20 ألف جنيه في قانون المرور الجديد

كما ذكرنا من قبل، أعلنت الإدارة العامة للمرور عن وقوع عقوبة وغرامة 20 ألف جنيه في قانون المرور، وقد حصرت الحملة 1172 مخالفة مرورية مختلفة الأسباب، وقد تم إرسال إخطار بتلك المخالفات إلى النيابات لتولى التحقيق، وذلك للحد من المخالفات المرورية على الطرق التي تسفر عن الكثير من الحوادث المرورية.

وبالفعل استطاعت الحملة التي أطلقت بقيادة العقيد محمد سعد وكيل إدارة المرور عن ضبط عدد 1172 مخالفة مرورية، من بين تلك المخالفات 546 ركن مخالف للسيارات على الطرق ما يعمل على تعطيل الحركة المرورية، وغيرها من المخالفات مثل ضبط 6 سائقين للسيارات بدون رخص قيادة، بدون رخصة سير.

عقوبة القيادة بدون رخصة

وبالفعل بدأ العمل بالقرار الذي ينص على فرض غرامة 20 ألف جنيه في قانون المرور على الساقين بدون رخصة قيادة، وكذلك بدون رخص سير، أو الرخص المنتهية، كما أعلنت الإدارة عن توقيع عقوبة السجن على المخالفين، وقد تم التنويه إلى فرض العقوبة على مراكز تعليم القيادة الغير مرخصة، والسائقين العاملين على سيارات الأجرة ممن يقل أعمارهم عن 18 عام.