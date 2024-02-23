“ازاي مش على موبايلك” 4 تطبيقات للايفون رهيبه يبحث عنها الجميع… الرابع مستحيل تلاقي حد يعرفوا..!!

تعد الهواتف الذكية وسيلة حديثة وفعالة للبقاء على اطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية والتواصل بشكل سريع وسهل ومن بين الهواتف الذكية التي حظيت بشعبية كبيرة على مر السنوات هو iPhone التي تعد واحدة من أشهر وأكثر الهواتف الذكية استخداما في العالم واحدة من أهم ميزات iPhone هي متجر التطبيقات App Store الذي يضم العديد من التطبيقات المختلفة التي تسهل حياة المستخدمين وتجعل تجربتهم مع الجهاز أكثر متعة وفعالية ومن بالتالي يعد اختيار أفضل التطبيقات المجانية لنظام التشغيل iOS على iPhone أمرا مهما لمستخدمي الهواتف المحمولة.

تطبيقات رائعة للايفون

تطبيق The ASL APP هو واحد من أبرز تطبيقات الآيفون المجانية، ويعتبر من الأهمية بمكان في مساعدة المستخدمين على التواصل مع الأشخاص الصم والبكم يتيح التطبيق تعلم علامات الإشارة المرتبة التي تسهل التواصل وقد جعلها متاحة بسهولة للمستخدمين لفهمها وتعلمها في زمننا الحالي أصبح تعلم لغة الإشارة ضرورة أساسية وهذا التطبيق يقدم جميع الإشارات والعبارات الأساسية بطريقة سهلة وميسرة. بالنسبة لتطبيق Kik Messenger فهو يعد واحدًا من أقوى تطبيقات التواصل الاجتماعي في الوطن العربي متخصص في مشاركة المقالات القصيرة المرئية تم إطلاق برنامج Kik Messenger للأندرويد في بداية عام 2011 وقد حظي بشعبية كبيرة بين مستخدمي التطبيقات الهاتفية للتواصل الاجتماعي مما جعله واحدًا من الأكثر شهرة على مستوى بعض المنصات.

بعض التطبيقات الاخرى