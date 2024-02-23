رمضان كريم … قائمة مسلسلات رمضان 2024 Ramadan 2024 جميع الأعمال المصرية والعربية عبر كافة القنوات الناقلة

يبحث المواطنون في الوطن العربي عن قائمة مسلسلات رمضان 2024 حيث تكتظ الساحة كل عام باجدد المسلسلات والأعمال الدرامية حيث يتنافس الممثلون كل عام على تحقيق أعلى نسبة المشاهدات والإيرادات ونجاح العمل الدرامي المشاركين به في الموسم الرمضاني وفي المقابل يترقب المشاهدون كل عام الأعمال الدرامية التي ستكتسح الساحة حيث أصبحت الأعمال الدرامية عادة من عادات الشهر الكريم ويشارك هذه السنة مجموعة ونخبة من ألمع النجوم في مصر والوطن العربي الساحة الرمضانية وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول الأعمال الدرامية في الموسم الرمضاني.

قائمة مسلسلات رمضان 2024

يشارك هذا الموسم الرمضاني مجموعة من ألمع الممثلين في قائمة مسلسلات رمضان 2024 حيث يبحث الجمهور عن أهم الأعمال الدرامية التي ستعرض خلال الشهر الكريم عبر العديد من القنوات الناقلة مثل قنوات الdmc ومجموعة قنوات ON ومجموعة قنوات سي بي سي ومن أهم الأعمال التي ستعرض خلال الموسم هي كالتالي:

مسلسل الكبير أوي والذي يعد من أهم الأعمال الدرامية كل عام والذي يلعب بطولته الفنان أحمد مكي

مسلسل العتاولة الذي يلعب بطولته مجموعة من ألمع الفنانين وهم الفنان أحمد السقا والفنانة الشابة زينة والفنان طارق لطفي

مسلسل أولاد الحاج المتولي والذي من المتوقع أن يكسب مشاهدات عالية بطولة الفنانة وفاء عامر والفنانة نيرمين الفقي

مسلسل بدون مقابل للفنان المحبوب هاني رمزي

مسلسل فراولة الفنانة الشابة نيللي كريم

مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان المشهور أمير كرارة والفنانة الجميلة ريم مصطفى والفنان المحبوب أحمد رزق

مسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضي وتشاركه في البطولة الفنانة وفاء عامر.

أهم المسلسلات الخليجية لرمضان 2024

يشارك أيضًا في الموسم الرمضاني مجموعة من الفنانين الخليجيين بمجموعة من الأعمال الفنية عبر كافة قنوات الMBC ومن أهم تلك الأعمال مايلي: