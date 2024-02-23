“النحاس الأصفر ولع نااار”.. قفزة جنونية لسعر النحاس الأصفر اليوم الجمعة 23 فبراير.. هنلاقيها منين ولا منين..!!

إن سعر كيلو النحاس الأصفر يعد من المواضيع المهمة التي تثير اهتمام الكثيرين خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية فمن المعروف أن النحاس الأصفر يعتبر واحدًا من أهم المعادن التي تُستخدم في العديد من الصناعات مثل صناعة الكهرباء والإلكترونيات وصناعة البناء والتشييد وفي هذا المقال سوف نستعرض معكم اخر الاخبار والاسعار التي استقر اليها سعر النحاس الاصفر في مصر فقط تابعوا معنا.

سعر النحاس الأصفر

وفي الوقت الحالي يبلغ سعر كيلو النحاس الأصفر 300 جنيهاً في يوم الجمعة 23 فبراير 2024 وهذا السعر قد يتغير بناءً على العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على سوق النحاس العالمية ويجب أن نلاحظ أن هذا السعر يشمل جميع أنواع النحاس الأصفر سواء كان نحاس خالص أو مخلوط بعناصر أخرى ومن الجدير بالذكر أن سعر النحاس الأصفر قد يكون مؤثرًا على العديد من الصناعات والشركات، حيث يمكن أن يؤثر ارتفاع سعر النحاس على تكاليف الإنتاج وبالتالي يمكن أن يؤثر على أسعار المنتجات النهائية التي يتم تصنيعها باستخدام النحاس.

سعر النحاس الاصفر اليوم

تم تسجيل سعر النحاس الأصفر بقيمة 280 جنيه مصري في حين ارتفع إلى 300 جنيه مصري بينما سجلت أسعار النحاس الأحمر قيمة 240 جنيه مصري وانتقلت إلى 280 جنيه مصري بالإضافة إلى ذلك سجلت أسعار النحاس الأصفر كقطع خردة بقيمة 190 جنيهًا مصريًا، وانتقلت إلى 210 جنيه مصري في حين بلغ سعر النحاس الخالص 330 جنيه مصري وزاد إلى 400 جنيه مصري أما سعر النحاس المخلوط فقد بلغ 280 جنيه مصري.