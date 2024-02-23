” لولو يا لولو فينك يا لولو”.. تردد قناة وناسة الجديد على النايل سات2024 بجودة ممتازه.. الحقوا يا اولاد لولو اتخطفت..!!

تعتبر القنوات التلفزيونية الموجهة للأطفال من أهم وسائل الترفيه والتعليم التي تساهم في تنمية شخصية الطفل وتعليمه المفاهيم الأساسية بشكل مسلي ومفيد. ومن بين هذه القنوات الهادفة والممتعة تأتي قناة وناسه التي تعتبر واحدة من أكثر القنوات شعبية بين الأطفال والأسر في العالم العربي هذا وتحظى قناة وناسه بشعبية كبيرة بين الأطفال نظراً لمحتواها الهادف والمسلي في نفس الوقت تعرض القناة مجموعة متنوعة من البرامج الكرتونية والتعليمية التي تساعد الأطفال على تعلم القيم والمفاهيم الأساسية بشكل بسيط وممتع وتشجع القناة على الإبداع والتفكير الإيجابي من خلال برامج تشجيعية وتحفيزية تعكس قيماً إيجابية.

تردد قناة وناسه الجديد

تردد القناة : 11740.

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

مميزات وبرامج قناة وناسه

تقديم برامج تربوية وتثقيفية تساعد على تنمية مهارات الأطفال وتعزز قيمهم الإيجابية. توفير برامج ترفيهية ممتعة ومسلية تجذب اهتمام الأطفال وتساهم في تنمية خيالهم. اختيار برامج متنوعة تناسب جميع الفئات العمرية للأطفال. توفير برامج بمستوى جودة عالي يضمن تجربة مشاهدة ممتعة ومفيدة للأطفال. مراعاة محتوى البرامج ليكون مناسباً للأطفال دون تعريضهم لمواد غير مناسبة.

بعض البرامج المتوفرة على قناة وناسه للأطفال