شرح كيفية التحقق من نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني لعام 1445 عبر تطبيق “توكلنا”

يسهل على جميع أولياء الأمور الاطلاع على نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني لعام 1445 من خلال خدمة “أبلغني” المتوفرة في تطبيق “توكلنا” وسوف تظهر النتائج في التطبيق بمجرد تحديثها، حيث فتحت وزارة التعليم في المملكة عدة وسائل للاستعلام عن النتائج الدراسية، بما في ذلك نظام نور التعليمي وتطبيق توكلنا.

شرح كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر تطبيق توكلنا

يمكن للطلاب وذويهم الآن الاستعلام عن نتائج الطلاب بسهولة من خلال تطبيق توكلنا، وذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في تطبيق توكلنا باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك من قائمة الخدمات، اختر خيار “النتائج الدراسية” انقر على إشعار النتيجة الخاص بالطالب المعني في حالة عدم تحديث النتائج، يمكنك تنشيط التنبيه عن طريق النقر على خيار “أبلغني”

بعد إتمام الخطوات الماضية، ستصلك رسالة تحتوي على آخر تحديث لنتائج الطلاب.

شرح آلية التسجيل في تطبيق توكلنا للاستعلام عن النتائج

يمكن بسهولة التسجيل في تطبيق توكلنا الإلكتروني لتلقي إشعارات بالنتائج عند ظهورها، وذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بتحميل تطبيق توكلنا على هواتف الأندرويد من متجر جوجل بلاي، أو على هواتف الآيفون من متجر آبل بعد اكتمال عملية التحميل، قم باختيار خيار التسجيل كمستخدم جديد أدخل جميع البيانات المطلوبة حدد كلمة مرور وقم بتأكيدها أدخل رمز التحقق المرئي بعد الضغط على زر “التالي”، ستطلب منك تحديد الموقع باستخدام خرائط Google أدخل تفاصيل عنوانك ومكان إقامتك

في النهاية، اضغط على “تم” لإكمال عملية التسجيل.