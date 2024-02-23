إليكم شرح الطريقة الجديدة لمعرفة غرامات المرور الجديدة 2024 عبر الإنترنت في العراق مع معلومات حول قيمتها

إن معرفة الغرامات المرورية الجديدة عبر الإنترنيت تعتبر واحدة من الخدمات الحيوية التي قامت هيئة المرور في العراق بإطلاقها لأصحاب المركبات من خلال منصة “أورو”، تقوم إدارة المرور بتوفير أجهزة متطورة لرجال المرور، مما يمكنهم من رصد جميع أنواع المخالفات، بالإضافة إلى التقاط الصور للغرامات المسجلة على مالك السيارة، وبعد توثيق الغرامة وطباعتها، يقوم رجال المرور بإرسالها إلى صاحب المركبة عبر رسالة نصية على رقم هاتفه.

تفاصيل قيمة الغرامات المرورية المطبقة في العراق

إن قيمة الغرامات المالية هي ليست قيمة ثابتة في جميع البلدان، وهي تختلف حسب نوع المخالفة التي قد يرتكبها السائق، وقد تزيد في حال تكرارها، وبشكل عام تتراوح قيمة المخالفات المرورية في العراق بين 1000 دينار عراقي و10,000 دينار عراقي، وتختلف حسب نوع المخالفة، وفي النقاط أدناه يظهر لكم أهم أنواع المخالفات المرورية وقيمة غراماتها المالية.

غرامة متعاطي الكحول أثناء القيادة قد تصل قيمتها إلى 1000 دينار عراقي.

غرامة عدم التوقف عند إشارة المرور الحمراء تقدر قيمتها بنحو 5000 دينار عراقي.

مخالفة عدم استخدام حزام الأمان تتراوح قيمتها بحوالي 2500 دينار عراقي.

الاطلاع على غرامات المرور الجديدة

قدمت إدارة المرور في العراق خدمة مهمة للسائقين وأصحاب السيارات، وهي خدمة الاطلاع على قيمة الغرامات لتيسير الإجراءات، كما فتحت الباب لهم لدفع هذه الغرامات إلكترونياً، بالإضافة إلى تقديم خدمات أخرى مثل تجديد رخصة السير، ولمعرفة قيمة الغرامات، يجب اتباع الخطوات التالية:

زيارة البوابة الإلكترونية لمنصة “أورو” النقر على قسم “غرامات المرور إدخال رقم تسجيل السيارة في الحقل المخصص النقر على زر البحث

الآن سيتم عرض جميع المعلومات حول الغرامات المسجلة على السيارة ونوعها.