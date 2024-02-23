“وحش الأداء والسرعة” مواصفات هاتف Galaxy F15 5G الجبار… سامسونج بتتحدي الكل…!!
مع تطور التكنولوجيا وزيادة الطلب على الهواتف الذكية يبتكر الشركات المصنعة أحدث الأجهزة لتلبية احتياجات المستخدمين ومن بين هذه الشركات الرائدة في صناعة الهواتف المحمولة هي شركة سامسونج التي غالباً ما تقدم أجهزة فائقة الجودة والأداء ومن بين أحدث منتجاتها هو هاتف Galaxy F15 5G الذي يعد الملك الفئة المتوسطة المرتقب تتميز سامسونج Galaxy F15 5G بأناقة تصميمها الفريدة والمبتكرة التي تجذب الشباب بشكل خاص يأتي الهاتف بتصميم حديث وأنيق مع إطار نحيف وشاشة كبيرة تتيح تجربة مشاهدة ممتعة كما يأتي الهاتف بتشطيبات متنوعة وألوان جاذبة تضفي عليه مظهراً جذاباً وأنيقاً.
موبايل Galaxy F15 5G
سامسونج لم تكتفِ بإطلاق هواتفها الرائدة في بداية العام فقط بل تسعى أيضًا للمنافسة بقوة في فئات الهواتف المتوسطة والمنخفضة الدخل ومن بين هذه الجهود تم رصد Galaxy A35 مؤخرًا على منصة Google Play Console حيث حصل الهاتف على شهادات الاعتماد الضرورية مما يشير إلى قرب إطلاقه في الأيام القادمة وليس هذا فحسب بل تستعد سامسونج أيضًا لإطلاق هاتف آخر يحمل اسم Galaxy F15 5G والذي قد حصل بالفعل على الشهادات اللازمة من وكالات الهواتف الذكية وقد تم رصد الهاتف على منصة Geekbench حيث كشفت النتائج عن مواصفات ممتازة وتصميم أنيق ومتميز للهاتف.
مواصفات الهاتف
- المعالج المُستخدم في الهاتف هو من نوع MediaTek Dimensity 6100 ويعتبر من إنتاج شركة ميديا تك التايوانية يصل سرعة هذا المعالج إلى 2.2 جيجا هرتز.
- يتميز الهاتف بذاكرة عشوائية سعة 6 و4 جيجا بايت كما يتوفر فيه ذاكرة داخلية تبدأ من 128 جيجا بايت يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس لتجربة اتصال فائقة السرعة.
- يتميز شاشة الهاتف بتقنية Super AMOLED ودقة عالية تصل إلى FHD وتأتي بمقاس 6.5 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز لتوفير تجربة مشاهدة سلسة وحية.
- تحتوي الكاميرا الرئيسية على مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل لالتقاط صور فائقة الوضوح والجودة.
- بينما تأتي البطارية بسعة 6000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 25 وات لضمان استخدامٍ طويل الأمد مع تجربة شحن سريعة وفعالة.