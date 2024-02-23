الحق القطها قبل الماتش.. تردد قناة gtv sport على الأقمار الصناعية المختلفة الناقلة مباراة الأهلي اليوم مجانًا

الجماهير المصرية مشجعي النادي الأهلي يبحثون في الوقت الحالي عن تردد قناة gtv sportوجميع الأقمار الصناعية، حيث قناة غانية مجانية ناقلة اللقاء اليوم بين الفريقان، وبتقرير اليوم نذكر لكم تردد القناة وكيفية تثبيته على جميع الأقمار الصناعية ومتى مباراة الأهلي والقنوات الناقلة لها جميعًا، تابعوا معنا.

تردد قناة gtv sport

بجانب قناة بين سبورتس القطرية، قامت قناة غانية رياضية بالإعلان عن نقل المباراة على شاشتها بالمجان، وذلك على عدد من الأقمار الصناعية، وتأتي إحداثيات القناة المجانية الناقلة مباراة الأهلي وميدياما بدوري أبطال إفريقيا على النحو التالي:

تردد القناة على أسترا

القمر الصناعي استرا شرق.

تردد القناة 12522.

استقطاب عمودي.

ترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد القناة على انتلسات

القمر الصناعي انتلسات غرب.

تردد القناة: 4026.

استقطاب: عمودي.

ترميز: 9036.

تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد القناة على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات شرق 26.

تردد القناة: 10970.

استقطاب: عمودي.

تردد قناة بين سبورت 6

وتنقل مباراة الأهلي وميدياما اليوم ضمن مباريات دوري أبطال إفريقيا 2024 قناة بين سبورتس السادسة، وهي تنقل المباراة على القمر الصناعي نايل سات، ويأتي التردد الخاص بالقناة على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة 11056.

استقطاب عمودي.

ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

استقبال

تردد قناة gtv sport

يمكن بكل سهولة متابعة مباراة الأهلي ضد ميدياما على مختلف الأقمار الصناعية، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى القائمة واختيار التركيب اليدوي.

اختر القمر الصناعي، ثم أضف الإحداثيات.

انقر على زر البحث ليبحث القمر عن القناة، ثم احفظ القناة.

علمًا بأن مباراة الأهلي اليوم ضد ميدياما تنطلق عند الساعة السادسة بتوقيت جمهورية مصر العربية.