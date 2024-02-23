“فاكرهم ولا لسه” تنزيل العاب مجانا بدون نت خفيفة علي الموبايل اندرويد وكمبيوتر .. أفضل الألعاب اللي تسلي فيها وقتك

يمكنك الحصول على أفضل ألعاب الكمبيوتر الشخصي وتنزيل العاب مجانا بفضل وجود أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة عالية الجودة التي ظهرت على مدار العقد الماضي، وهذا يجعل ألعاب الكمبيوتر على قدم المساواة مع أحدث وحدات التحكم مثل PS5 و Xbox Series X، ولمزيد من المعلومات فى المقال التالي.

أفضل تنزيل العاب مجانا للكمبيوتر

لعبة Elden Ring:

تتميز اللعبة بعالم مفتوح يضم العديد من الوحوش والزعماء والدروع وينبغي عليك أن تتمكن من التغلب على الوحش، من خلال فهم أسلوب اللعب وتقوية سلاحك بناء شخصية مميزة للعب بها مع مجموعة من الأزياء والعناصر القابلة للترقية.

لعبة Ghostrunner:

هي لعبة ضرب بالسيف من منظور الشخص الأول قوية ومليئة بالإثارة والسرعة، تدور قصتها حول مجموعة من البشر الذين برمجتها ليكونوا جنود مصنوعين من خليط من البشر والآلة، لتطبيق النظام وحفظ الأمن داخل برج الضخم الذي أصبح الملاذ الأخير للبشرية فى اللعبة.

لعبة DOOM Eternal:

أن أحداث لعبة الموت الخالد تدور حول قتال وتدمير العديد من الوحوش، باستخدام العديد من الأسلحة الفتاكة، حيث يمكنك ترقية شخصيتك و أسلحتك بداخل اللعبة لكي تتمكن من الدفاع عن نفسك بشكل أفضل.

افضل العاب الكمبيوتر المجانية المسلية

يمكن تنزيل العاب مجانا ومجموعة من أروع الألعاب التي تجعل الوقت ملئ بالمتعة، والإثارة ومنها على سبيل المثال ما يلي:

لعبة Overwatch:

تعتبر من الألعاب الجماعية التي يتم لعبها من خلال الإنترنت، وتعمل على جميع أنواع الاجهزة بجودة فائقة، وأنها تضع الأشخاص في موقف تنافسي وتحفزهم على اللعب لفترات طويلة، تعمل على جعل اللاعبين أبطال يقومون بالعديد من المغامرات، ويختارون أساليب اللعب كي يتمكنوا من الهجوم والدفاع والمساعدة مع فريق العمل.

لعبة Forza Horizon:

هى من العاب سباق السيارات التي تم إصدارها في عام 2018،ولقد تم تحديثها وأصبحت من أروع الألعاب الإلكترونية المجانية في عام 2020 وتساعد على تمكين اللاعبين من سهولة اللعب، ودخول السباق والتحدي،ويمر اللاعب بسيارته عبر القرى الساحرة، والمدن الجميلة والمناطق الريفية، والمسارات المتنوعة، لحين الوصول إلى خط النهاية و تحقيق الفوز.