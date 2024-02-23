لينك الاستعلام … كيفية الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم عبر بوابة مصر الرقمية

تعد بطاقة التموين من أكثر ما يكثر البحث عنه خلال تلك الفترة وانها من ضمن الخدمات التموينية التي يبحث عنها ويستفيد منها عدد كبير من الناس من البطاقات التموينية وانه يسهل الاستعلام بشكل الكتروني ومن خلال مقالنا سنتعرف على الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم عبر بوابة مصر الرقمية.

طريقة الاستعلام عن بطاقة التموين

يمكننا ان نقوم بالاستعلام عن بطاقة التموين ويتم من خلال التالي:

الدخول على بوابة مصر الرقمية.

ثم يتم اختيار خدمة التموين من على البوابة.

اضغط على الاستعلام عن بطاقة التموين.

نضغط على ابدأ الخدمة.

سوف تظهر البيانات الخاصة بالبطاقة التموينية.

ننقر على زر الموافقة على الشروط والأحكام.

ثم نضغط على زر التالي.

سوف يظهر أمامك البيانات الخاصة بالبطاقة.

كيفية الحصول على بطاقة التموين لأول مرة

صرحت وزارة التموين عن كيفية إستخراج البطاقة التموينية ويمكنك الاستعلام عن الطريقة من خلال موقع دعم مصر و بوابة مصر الرقمية ويتم من خلال التالي:

قم بالدخول على موقع دعم مصر.

اضغط على كلمة خدمات تموينية للمواطنين.

ثم اضغط على زر بطاقة تموين جديدة.

كتابة كل من الاسم والرقم القومي.

ثم اضغط على كلمة التالي.

ادخال رقم الموبايل الخاص بصاحب البطاقة، اضغط على أيقونة التالي.

تصل رسالة قصيرة تحتوي على كود.

قم بإدخال الكود.

اضغط على زر تأكيد ويتم توضيح كافة البيانات.

نضغط على كلمة التالي.

سوف يظهر أمامك صفحة تحتوي على المستفيدين من البطاقة.

نضغط على زر تنفيذ إصدار البطاقة.

ما هي الأوراق المطلوبة لإستخراج بطاقة التموين