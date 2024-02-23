هيتباع ب 27 جنيه وبس … أسعار السلع في معارض أهلاً رمضان 2024 واماكن المعارض في محافظات مصر

اقتراب شهر رمضان المبارك، ويبحث الكثير من المواطنين عن معارض أهلاً رمضان وأماكنها والتي يتم عرض مختلف السلع فيها بأسعار مخفضة وتعمل الحكومة على بذل كافة الجهود للعمل على تقديم السلع التي تحتاج لها الأسر المصرية ومن خلال مقالنا سنتعرف على أسعار السلع في معارض أهلاً رمضان 2024.

أسعار السلع في معارض أهلاً رمضان

جاءت أسعار معارض أهلاً رمضان 2024 في مختلف محافظات الجمهورية والتي جاءت على النحو التالي:

وصل سعر الكيلو جرام من السكر بمبلغ 27 جنيهاً.

الكيلو من الأرز يضل ما بين 20 جنيه وحتى 25 جنيهاً.

عبوة الجبنة النباتي الكيلو جرام تصل بمبلغ 56 جنيهاً.

كيس المكرونة كيلو جرام نحو 20 جنيهاً.

زجاجة لتر من زيت للقلي يصل سعرها بين 40 حتى 45 جنيهاً.

لتر زيت المقلية يبلغ نحو 58 جنيهاً.

زجاجة زيت الشطارة لتر بسعر 90 جنيهاً.

زيت عافية عباد الشمس 3 لترات بمبلغ 270 جنيهاً.

زيت عافية بلاس 3 لترات يباع بمبلغ 295 جنيهاً.

سعر لتر زيت الثمرات نحو 85 جنيهاً.

زجاجة زيت 700 مللي نحو 60 جنيهاً.

سعر الأرز عريض الحبة بمبلغ 31 جنيهاً.

الكيلو من السكر نحو 27 جنيهاً.

مكرونة 400 جرام بمبلغ 11 جنيهاً.

سعر السمن باختلاف أنواعها بين 155 جنيهاً حتى 220 جنيهاً.

البلح نصف الجاف 1400 جرام نحو 75 جنيهاً.

بلح نصف 700 جرام حوالي 42 جنيهاً.

الكيلو من البلح الناشف 50 جنيهاً.

لما عن سعر الكيلو من الفول البلدي 50 جنيهاً.

لفة قمر الدين السوري نحو 55 جنيهاً.

ما هي اهم أماكن معرض أهلا رمضان 2024

يبحث الكثير عن مكان معرض أهلاً رمضان 2024 يتواجد بمختلف محافظات الجمهورية، والتي من بينها محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة والدقهلية ومرسى مطروح والفيوم ومحافظة القليوبية والغربية والجيزة وغيرها من محافظات الجمهورية.