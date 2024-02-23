“جبنالكم وحش الصحراء” سيارة تويوتا هايلكس الجديدة 2024.. عنوان الفخامة والرقي..!!

تعتبر تويوتا هايلكس من أشهر الشاحنات الصلبة والقوية في العالم وتحظى بشعبية كبيرة بين عشاق السيارات القوية والمتينة وفي العام 2024 تم إطلاق الجيل الجديد من تويوتا هايلكس الذي يأتي بتحسينات كبيرة وإضافات مميزة لتجربة القيادة تميزت الهايلكس الجديدة بتصميم مبتكر وعصري يجمع بين القوة والأناقة حيث تم تجديد الواجهة الأمامية لتظهر بشكل أكثر ديناميكية وجاذبية كما تم تحسين الإضاءة بإضافة تكنولوجيا LED عالية الكفاءة لإضفاء لمسة عصرية على السيارة.

مميزات تويوتا هايلكس الجديدة

تميزت سيارة تويوتا هايلكس الجديدة بمجموعة واسعة من الميزات المتطورة والتقنيات الحديثة التي تجعلها خيارًا مثاليًا للمستهلكين المهتمين بالأداء والسلامة على الطرقات تشمل هذه الميزات

أنظمة سلامة حديثة تمتاز بأنظمة سلامة متقدمة مثل نظام التحذير من الاصطدام الأمامي ونظام الفرامل التلقائي في حالات الطوارئ ونظام مراقبة النقطة العمياء مما يزيد من مستوى الأمان والحماية أثناء القيادة.

تشكيلة محركات متعددة تتوفر بمحركات متنوعة تشمل محرك 2.8 لتر ديزل تربو ومحرك سعة 4.0 لتر في 6 بالإضافة إلى محرك ديزل تربو سعة 2.8 لتر وتدعمها نظام دفع خلفي، مما يوفر خيارات متعددة للاختيار وفقًا لاحتياجات العملاء.

عيوب سيارة تويوتا هايلكس

رغم تميزها بالعديد من الميزات الرائعة إلا أن هناك بعض العيوب التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل اتخاذ القرار النهائي

استهلاك وقود مرتفع يُعتبر استهلاك الوقود كبيرًا خاصةً في حالة المحرك الأكبر بسعة 4.0 لتر مما قد يؤدي إلى تكاليف وقود عالية نسبيًا ويعتبر هذا عاملاً يجب مراعاته للمستهلكين الذين يهتمون بالاقتصاد. تكلفة المحرك الكبير يُعتبر سعر المحرك الكبير ذو السعة 4.0 لتر مرتفعًا نسبيًا مما قد يكون عاملاً مؤثرًا في اتخاذ قرار الشراء لدى بعض الزبائن.

أبرز مميزات السيارة

تتميز بوجود محركين قويين لتعزيز الأداء حيث يتمثل الأول في محرك سعة 2.8 لتر ديزل تربو يولد قوة تصل إلى 201 حصان وعزم دوران يبلغ 500 نيوتن متر بينما يتمثل الثاني في محرك سعة 4.0 لتر بـ 6 أسطوانات وقوة تبلغ 235 حصانًا مع عزم دوران 376 نيوتن متر.