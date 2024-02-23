“حـ31” بدء إذاعه مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 31 على قناة dmc ومواعيد اذاعته يوميا

يعتبر مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 31 من أفضل المسلسلات العائلية التي انتشرت في الفترة الأخيرة ونالت شهرة واسعة، ويحتاج العديد من المتابعين التعرف على أحداث الجزء الثاني من المسلسل الذي لاقى شهرة واسعة بين العديد من الأشخاص، وقد تم التأكيد على أنه من المسلسلات التي تضم نخبة واسعة من الفنانين المتميزين، ومن الضروري أيضا التعرف علي مواعيد عرض المسلسل سنتعرف على كافة التفاصيل في السطور التالية.

مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 31

انتهي الجزء الأول من المسلسل وسيتم استكمال مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 31 ولكن هذه المرة تم تغيير أحد أفراد طاقم العمل، وهو خالد أنور تم استبداله بمحمد مهران، وذلك بسبب انشغالها بالعديد من الاعمال الأخرى فليس له القدرة على استكمال المسلسل، ويتم استكمال المسلسل بين خليط العائلة الديمقراطية والعائلة الأخرى، التي توالت عليها الكثير من الاحداث في الموسم الأول، سيشهد الجزء الثاني الكثير من الأحداث المميزة بين العائلتين فمن الضروري متابعة المسلسل للتعرف على أهم الاحداث التي تحدث.

مواعيد عرض مسلسل وبينا معاد 2

بعد ان تم الإعلان على أنه سيتم البدء في إذاعة مسلسل وبينا معاد 2 يتساءل العديد من المتابعين على المواعيد التي يتم عرض فيها المسلسل وقد تم التأكيد على أنه سيتم بدء إذاعة المسلسل من السبت الى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً على قناه dmc بينما يتم عرض المسلسل مرة أخرى في الإعادة في تمام الساعة 1 صباحاً، وسيتم إعادة المسلسل مرة أخرى في تمام الساعة 12:30 ظهراً.